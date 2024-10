Tumataas ang bilang

Sa isang ulat ng Commission on Filipinos Overseas (CFO) na inilathala sa DAILY TRIBUNE, medyo na-highlight ang isang tumataas na kalakaran — ang pagdami ng intermarriages sa pagitan ng mga Filipino at foreign nationals.

At habang ang trend na ito ay sumasalamin sa isang mas globalisado at interconnected na mundo, ito rin ay nagpapataas ng mga alalahanin na nangangailangan ng maalalahanin na mga solusyon.

Hindi maikakaila na kinikilala ng CFO ang mga potensyal na panganib na nauugnay sa intermarriages, partikular na ang kahinaan ng mga Pilipino sa pagsasamantala at krimen, ngunit ang ulat ay kumuha ng balanseng diskarte, na kinikilala ang nagpapayamang aspeto ng intercultural na unyon.

Sumasang-ayon din ako sa paninindigan ng CFO na ang pag-aasawa sa pagitan ng mga Pilipino at dayuhan ay maaaring magsulong ng pagpapalitan ng kultura at pagkakaunawaan, na nagtataguyod ng isang mas inklusibo at magkakaibang lipunan.

Ang susi ay nakasalalay sa pagtiyak ng matalinong paggawa ng desisyon at pagbibigay ng sapat na suporta sa mga kasosyong Pilipino sa mga unyon na ito, na itinataguyod ng komunidad ng CFO sa pamamagitan ng mga programa sa edukasyon at mga serbisyo sa paggabay at pagpapayo, na mga kapuri-puring hakbang.

Naniniwala kami na ang pagbibigay sa mga Pilipino ng kaalaman at mga mapagkukunan upang i-navigate ang mga kumplikado ng mga relasyon sa pagitan ng kultura ay mahalaga, ngunit sa hinaharap, ang isang mas komprehensibong diskarte ay kinakailangan.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng CFO, local government units at non-government organizations ay makapagpapalakas ng mga support system. Ang mga kampanyang pang-edukasyon ay maaaring magpataas ng kamalayan tungkol sa mga pagkakaiba sa kultura, mga legal na pamamaraan, at mga potensyal na hamon. Ang pagpapayo bago ang kasal na partikular na iniayon sa mga mag-asawang intercultural ay maaaring magbigay ng mahalagang patnubay at magbigay sa kanila ng epektibong mga kasanayan sa komunikasyon.

Higit pa rito, ang pagpapatibay ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga pamayanang Pilipino sa ibang bansa at ang mga bansang pinagmulan ng kanilang mga dayuhang asawa ay maaaring magsulong ng pagkakaunawaan at pagtutulungan. Ang mga programa sa pagpapalitan ng kultura at mga kaganapang panlipunan ay maaaring lumikha ng isang nakakaengganyang kapaligiran para sa mga mag-asawa at kanilang mga pamilya.

Habang patuloy na tinatanggap ng bansa ang isang mas globalisadong hinaharap, ang pagpapatibay ng isang suportadong kapaligiran para sa intercultural na pag-aasawa ay magiging mahalaga sa pagtataguyod ng isang lipunang kapwa inklusibo at matatag.