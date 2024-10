Kylie Padilla nagluluksa

Basag ang puso ngayon ng aktres na si Kylie Padilla dahil sa pagpanaw ng kanyang alagang aso na si Bhakti at kahit walang masyadong detalye ay ibinahagi ng aktres kung paano ang naging huling sandali ng kanyang yumaong Golden Retriever.

“We love you sweet sweet soul. Thank you for blessing us with your love. Hope to meet your soul again [white heart, dove emojis],” saad ni Kylie sa caption ng kanyang IG.

Bukod diyan, makikita na gumawa rin ng letter ang dalawa niyang anak na sina Alas at Axl para sa kanilang furry friend.

Mababasa ang isang card na ang nakalagay ay “I love you Bakti,” kalakip ang stick drawing na may hugis aso.

Habang ang nakasulat naman sa isang notebook ay, “I wish Bakti will be okay in heaven and please God take [care] of Bakti.”

“Sometimes the kindest souls come not in human form but in a furry companion and you were the kindest. Thank you for being a blessing to our family. We love you [dove emoji],” sabi ni Kylie.

Kung matatandaan, taong 2022 nang pumasok sa buhay nila Kylie ang asong si Bhakti.

“A very special Golden Retriever saved my life at taping earlier this year when I was hit with anxiety, so I manifested that we get one with the kindest soul so he could do the same for my family,” wika niya sa dating post.

“The universe answered. Our newest baby. Meet Bhakti,” dagdag niya.