BEERMEN PASOK NA SA SEMIS

Pinatunayan ng Converge FiberXers ang kanilang mga sarili bilang karapat-dapat na maghamon, ngunit ang makapangyarihang San Miguel Beermen ay sumukat sa hamon at nagwagi sa huli.

Itinatak ni June Mar Fajardo ang kanyang klase kung kailan ito kinakailangan, na nagtala ng napakalaking double-double na 40 puntos at 24 na rebounds nang pigilan ng Beermen ang FiberXers, 109-105, para makuha ang huling puwesto sa PBA Governors’ Cup Final Four .

Si Fajardo ay nagtala ng 15-of-27 mula sa field at 10-of-12 mula sa stripe sa kanyang pinaka-produktibong laro sa conference, bitbit ang mabigat na kargada para personal na palayasin ang masasamang FiberXers sa isang do-or-die setto bago ang magandang Sunday crowd sa Ynares Sports Center sa Antipolo.

Ang eight-time MVP winner ay umiskor ng back-to-back baskets para abutin ang 18-6 closing run ng SMB nang sagipin ng Beermen ang serye at nakahanap ng daan sa kanilang inaasam na best-of-seven semifinal duel kasama ang Barangay Ginebra Kings.

Magbubukas ang semis sa Miyerkules sa PhilSports Arena sa Pasig kung saan magsasagupaan ang Beermen at Gin Kings sa 5:30 p.m. opener pagkatapos ay ang reigning titlists TNT Tropang Giga at ang Rain or Shine Elasto Painters ay slugging ito sa 7:30 p.m.

“Nag-step up kami lahat sa game na ito. Do-or-die na ito, kapag natalo kami, uuwi na. Ayaw pa naming umuwi,” sabi ni Fajardo. “Lagi kaming sinasabihan ni coach (Jorge Gallent) na laruin ang ‘San Miguel basketball’ at ‘yun nga ang ginawa namin para makuha ito.”

Gayunpaman, hindi naging madali ang mga FiberXers na nagpapatunay na matigas, mahihirap na karibal na kasing bata pa at kasing walang karanasan.

Si Jalen Jones ay naghatid ng 29 puntos at 17 rebounds habang sina Alec Stockton (22 puntos), Bryan Santos (16) at Alex Cabagnot (14) ay sumuntok sa solidong back-up na mga trabaho habang ang FiberXers ay kapos lamang sa matinding upset.

Nasa laro pa rin sila hanggang sa na-misfired ni Schonny Winston ang apat na bola pagkatapos ay nag-kick-out si Jones kay Cabagnot sa mga huling segundo.

Natigilan ng Converge sa Games Three at Four, nagtagumpay ang San Miguel sa dulo kung saan naglagay si EJ Anosike ng 23-point, 10-rebound job at si CJ Perez ay nag-ambag ng 10-point effort.

Nakatakas ang Beermen sa pamumula sa kanilang krusyal na closing salvo sa laro kung saan naglaro sila ng catch-up sa karamihan sa kabila ng napakalaking performance ni Fajardo.

Ngunit napatunayang si JMF ang man of the moment sa huli.

“We gave him more touches in this game,” sabi ni Gallent kay Fajardo. “We just went to him and he just decided what to do in the post. He played his heart out. I have nothing but praises for June Mar.”

Ipinost ni Fajardo ang kanyang ikatlong karera 40-20 laro at ikalimang 40-point outburst sa do-or-die matches.

Samantala, hinawakan ng Rain or Shine ang badge nito bilang top seed mula sa grupo nito sa elims play at nakarating sa PBA Governors’ Cup best-of-seven semifinals.

Nadaig ng Elasto Painters ang Magnolia Hotshots sa isang toe-to-toe battle, naglagay ng mas mahigpit na paninindigan sa pagtatapos at inukit ang 113-103 panalo para umabante sa Last Four laban sa titleholder na TNT Tropang Giga.

Umiskor si Andrei Caracut ng anim sa kanyang 14 na puntos sa loob ng huling dalawang minuto bilang malaking tulong nang talunin ng Rain or Shine ang Magnolia sa isang desisyon sa kanilang best-of-five quarterfinals matchup bago ang magandang Sabado ng tao sa Ynares Sports Center sa Antipolo.

Ang natitira pang pagdedesisyonan ay ang huling puwesto sa Final Four na pagtatalunan sa knockout duel ng San Miguel Beer at Converge sa parehong venue Linggo.

Secured na ngayon sa kanilang mga puwesto sa iba pang semis pairing ay ang TNT at Rain or Shine, ang nangungunang koponan mula sa kani-kanilang grupo sa elimination round.

Habang ang Tropang Giga ay nangangailangan lamang ng apat na laro upang i-clear ang daan sa semis laban sa NLEX Road Warriors, ang Elasto Painters ay kinailangan ng buong distansya, na nangangailangan ng lakas ng loob upang maihatid ang nakamamatay na suntok sa Hotshots.

“Proud ako as they competed and fought it out and hindi sila bumigay under pressure. It’s the fighting heart that these guys showed,” sabi ni ROS coach Yeng Guiao.