Barayuga slay case lumalalim

Iniuugnay kay dating general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office Royina Garma na nasa likod sa pagpatay kay PCSO board secretary Wesley Barayuga noong 2019.

Sa naging pagdinig sa Quad Comm, inihayag ni Police Lieutenant Colonel Santie Mendoza na nakatanggap siya ng isang instruksyon na tawag mula kay National Police Commission member Edilberto Leonardo tungkol sa isang operasyon na nagta-target kay Barayuga, na binibigyang-diin ang lalim ng pagkakasangkot ni Garma sa pagsasaayos ng mga nakamamatay na aksyon laban sa mga pinaghihinalaang banta.

Sa kabila ng kanyang moral na pag-aalinlangan sa pag-target sa isang kapwa opisyal ng gobyerno, si Mendoza ay napilitang sumunod dahil ang direktiba ay nagmula kay Leonardo at Garma, na parehong may malaking kapangyarihan at awtoridad.

“Sa kabila ng aking pag-a-alinlangan... ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod,” ayon kay Mendoza, sapagkat alam niya ang impluwensya nitong mga tinaguriang public servants.

Pagsasalaysay pa ni Mendoza, pinadali umano ni Garma ang operasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sasakyang pang serbisyo para kay Barayuga, kaya nailatag na kung papaano gagawin ang pananambang. Ang kalkuladong katangian ng karumal-dumal na gawaing ito ay naging maliwanag: Garma at Leonardo ay hindi lamang nagbigay ng mga utos; masinsinan nilang binalak ang pagpatay sa isang tao na itinuring nilang banta, isang inosenteng nadawit sa marahas na mga labang pulitikal na mga nasa kapangyarihan.

Nang maganap ang operasyon noong Hulyo 30, 2020, si Barayuga ay tinambangan habang nasa kanyang sasakyan, na nagresulta sa kanyang malagim na kamatayan. Inamin ni Mendoza na bahagi siya sa pagpatay sa kinikilala niyang inosenteng tao: “Kasi po pumatay kami ng inosente.”

Ang pag-amin na ito ay nagtanggal ng kurtina sa nakakatakot na katotohanan ng pagkakasangkot nina Garma at Leonardo, na nagpapakita ng isang ugnayan na binuo hindi lamang sa katiwalian kundi sa pagdanak ng dugo.

Ayon kay Mendoza, pagkatapos ng pagpaslang, nakatanggap siya ng P40,000 bilang bahagi ng P300,000 na bayad para sa operasyon—pera na diumano’y inilabas mismo ni Garma, na higit na nagdawit sa kanya sa pagsasabwatan na ito para patahimikin si Barayuga. Ang walang pakundangan ng pagpatay na ito ay binibigyang-diin ang isang kakatwang pang-aabuso sa kapangyarihan, kung saan pinangangasiwaan umano ng mga opisyal ng gobyerno ang pagpatay na parang isang karaniwang transaksyon.

Ang insidenteng ito ay hindi bukod tangi. Nagsalita si Barayuga tungkol sa kanyang pagpayag na tumestigo sa patuloy na pagsisiyasat sa katiwalian sa loob ng PCSO, na nagdulot ng matinding paghihinala na ang kanyang kamatayan ay inihanda upang hadlangan ang anumang mga potensyal na paghahayag na maaaring magsangkot ng matataas na opisyal, kabilang sina Garma at Leonardo, sa malaganap na katiwalian na lumalaganap sa loob ng ahensya.

Habang mas lumalalim ang pag-aaral ng Quad Comm, napagtutuunan ng pansin ang mga koneksyon nina Garma at Leonardo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanilang pagkakasangkot bilang mga miyembro ng Davao Death Squad ay nagpinta ng isang nakababahalang larawan kung paano ang mga marahas na pamamaraan ni Duterte ay hindi lamang nakalusot sa pinakamataas na antas ng pagpapatupad ng batas ngunit ginawa itong mga kasangkapan para sa pampulitikang pang-aapi.