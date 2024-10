Azi Acosta, type si Alden

Aminado ang Vivamax star na si Azi Acosta na type niyang maka-date ang actor na si Alden Richards na sinegundahan naman ng isa pang Vivamax bombshell na si Robb Guinto.

Sa isang panayam, sinabi ni Azi na isa si Alden sa mga artistang talagang hinahangaan niya dahil sa inspiring journey ng kanyang showbiz career.

“Nag-start siya naririnig ko po yung mga interview niya dati na kasabay niya raw yung production sa pag-uwi sa service tapos now sobrang yaman niya na,” sabi ni Azi.

Sa dinami-dami ng mga Kapuso leading man ngayon, talagang parehong pinili nina Robb at Azi si Alden bilang kanilang ultimate “dream date.”

Sa ginawang panayam kasi ng King of Talk na si Boy Abunda, nagpakita siya sa dalawa ng mga litrato ng mga Kapuso actor at pipili lamang sila ng isa.

Unang nag-flash sa screen ang mga photos nina Miguel Tanfelix at Kelvin Miranda. Pinili ni Azi si Miguel. Sey ng dalaga, bata pa lang ay napapanood na niya si Miguel sa TV, “Pangarap ko to!”

Si Miguel din ang isinagot ni Robb at tinawag pa niya itong “sobrang pogi.”

Kasunod nito, ipinakita naman ang photos nina David Licauco at Derrick Monasterio at parehong pinili ng dalawang Vivamax stars si David dahil “baby face” at mukhang mas mabango raw.

Sa huli, ang choices ay sina Alden Richards at Ruru Madrid kung saan ang Pambansang Bae nga ang pinili nina Robb at Azi at sabay pang nag-pabebe wave na sumikat noong kasagsagan ng AlDub loveteam nina Alden at Maine Mendoza.

Sey ni Robb, nakasama na niya si Ruru sa “Black Rider” at napakabait daw talaga ng aktor at hindi boring kasama.

Inusisa rin ni Tito Boy ang dalawang sexy star kung sino sa anim na Kapuso actor ang pipiliin nila sakaling mabigyan sila ng chance na maka-date ito? Si Alden pa rin ang kanilang isinagot.

Sabi ni Robb, marami siyang gustong itanong kay Alden kapag nag-date sila at hihingi rin daw siya ng advice para mas ma-improve pa ang kanyang acting.