Mga kababaihan ng UP sinindak ang La Salle

Ang University of the Philippines ay bumalik sa tamang landas ng UAAP Season 87 women’s basketball tournament dahil sa paghabol hanggang magwagi laban sa De La Salle University.

Kumilos ang Fighting Maroons sa huling quarter patungo sa 66-62 panalo kahapon sa Mall of Asia Arena.

Ang pinaghirapang tagumpay ay nagbigay sa kanila ng 3-4 panalo-talong record sa pagtatapos ng unang round ng torneo, isang laro sa likod ng karibal ng Katipunan na Ateneo de Manila University (4-3) para sa ikaapat na puwesto sa standings ng liga.

“Masayang-masaya ako na nanalo kami sa huling laro ng unang round namin. Natalo kami ng dalawang magkasunod na laro bago ito kaya kailangan namin ito sa pagpasok ng ikalawang round. Hanga talaga ako sa mga girls dahil sila’y lumaban mula sa malaking depisit,” sabi ni UP coach Paul Ramos.

Nahabol ng UP ang 56-46 pagpasok sa final quarter bago nila nakuha ang kanilang ritmo, kung saan ang triple nina Achrissa Maw, Christie Bariquit, at Rizza Lozada ay nagtulak sa kanila sa unahan, 61-60, may 3:38 na lang sa laro.

Dalawang charity ni Kaye Pesquera ang nagbigay sa kanila ng lamang, 64-62, may 32.4 segundo na lang at pinilit nilang pigilan ang Lady Archers bago pinalamig ni Bariquit ang laro gamit ang dalawa pang charity.

Tatlong turnovers ang ginawa ng La Salle sa huling dalawang minuto, kung saan dalawang beses na tumawag ng dribbling violation si Luisa San Juan habang si Micay Rodriguez ay sumipol dahil sa paglalakbay. Sa kabuuan, nakakuha lamang sila ng dalawang puntos sa huling pitong minuto habang umiskor ng 16 ang UP.

Nanguna si Maw sa UP na may 18 puntos, walong rebound, dalawang assist, at isang steal, habang si Gilas Women guard Louna Ozar ay nagtala ng double-double na 13 puntos at 12 rebounds kasama ang anim na assist at isang steal.