Geraldine Jennings gustong maka-collab si Sarah Geronimo

May bagong singer-actress sa showbiz ngayon na malakas ang dating.

She’s Geraldine Jennings na isang half-Filipina and half-British who is based in the United Kingdom.

Pabalik-balik sa Pilipinas si Geraldine dahil busy siya sa promotion ng kanyang movie na “Isla Babuyan” at ang latest single niyang “If I Will Ever Love Again.”

Aware si Geraldine na may kaapelyido siya sa showbiz, si Anthony Jennings na isa ring half-Pinoy at half-British.

Ayon kay Geraldine, welcome sa kanya na makatrabaho si Anthony.

“It would be nice (to be) his sister or something like that. Hindi kami related but yeah, it would be nice,” say niya sa isang interview.

As a new singer, Geraldine wants to collaborate with Popstar Sarah Geronimo and Darren Espanto. Si Geraldine ay ipinakilala bilang pinakabagong artist ng Star Music.