Fans may hugot sa bagong haircut ni Kathryn Bernardo

May bagong haircut si Kathryn Bernardo na talagang kinagiliwan ng mga fans niya.

Maaliwalas kasi ang aura ni Kath sa bago niyang buhok. Parang wala siyang kaproble-problema. Iyon bang tipong at peace siya sa mundo.

Ang mga fans naman ni Kathryn, may hugot sa bagong hairdo ng bida ng “Hello, Love Again.”

“Mag mag-gro-grow and mas mag blo-bloom ka talaga pagnakawala ka na sa inakala mong true love toxic pala na tao.”

“Ang Ganda tlaga ni Kathryn. Kaya Walang wala tlaga si Andrea B-Lat kumpara sa knya.”

“Ex balik kana.”

“Magpapa gupit din sana ako ng ganyan kaso naalala ko diko pala kasing ganda si kath.”

***

Jodi Sta. Maria hinangaan sa tusok-tusok

Marami ang humanga nang lumabas ang photos ni Jodi Sta. Maria habang nagluluto ng street food.

Hangang-hanga ang fans dahil walang kaarte-arte ang bida ng “Lavender Fields” habang nagluluto ng tusok-tusok food.

Samantala, mas maraming Pilipino ang patuloy na tumututok sa mga teleserye ng ABS-CBN matapos basagin ng “Lavender Fields” at “Pamilya Sagrado” ang online viewership records nila sa Kapamilya Online Live sa YouTube nitong Miyerkules (Oktubre 2).

Nakamit nga ng “Lavender Fields” ang bago nilang all-time high peak concurrent views na 657,514 matapos pakinggan ni Zandro (Albert Martinez) ang paliwanag ni Jasmin (Jodi Sta. Maria) tungkol sa kanyang pagtatago sa katauhan ni Lavender Fields at sa pagpapatakas dito mula kina Iris (Janine Gutierrez).

Panibagong milestone rin ang nagawa ng “Pamilya Sagrado” bilang kauna-unahang primetime serye sa ika-tatlong slot na makaabot ng lampas 300,000 peak concurrent views. Nakakuha ang serye ng 307,369 peak views nang abangan ng manonood ang unang pagkikita nina Rafael (Piolo Pascual) at Moises (Kyle Echarri) matapos malaman ng dating presidente na anak pala niya ito.

Hindi naman pinalalampas gabi-gabi ng viewers ang maaksyong eksena sa “FPJ’s Batang Quiapo” na may pinakamataas na all-time high concurrent viewership record na 729,234 views lalo pa at nanganganib ang buhay ni Tanggol (Coco Martin) sa kamay ni Facundo (Jaime Fabregas) at ang inaabangang paghihiganti ng mga Montenegro sa mga Caballero.