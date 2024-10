TROPANG GIGA PASOK SA PBA SEMIS

Ang TNT Tropang Giga ay bumangon mula sa kanilang huling pagkakataon, na muling pinasabog ang NLEX Road Warriors, 125-96, para makapasok sa PBA Governors’ Cup semifinals sa Ninoy Aquino Stadium Martes ng gabi.

Mula sa 109-91 na panalo noong Linggo, si Rondae Hollis-Jefferson at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nananatili sa kanilang mga lakas at nagawa ang mga bagay, na nagresulta sa isang 29-point blowout win at 3-1 na tagumpay sa race-to-three quarters series.

Matapos ang karera sa isang 10-point lead sa opening quarter, ang Tropang Giga ay umiskor ng unang 11 puntos sa ikalawang quarter pagkatapos ay nagpapanatili ng dominanteng pagsisikap upang selyuhan ang deal.

Sa kanilang mabilis na pagtatapon ng Road Warriors, makakapagpapahinga ang Tropang Giga habang hinihintay ang resulta ng Rain or Shine-Magnolia matchup.

Magsasagupaan ang Elasto Painters at ang Hotshots sa knockout Game 5 noong Sabado, kung saan ang mga nagwagi ay uusad sa best-of-seven semifinal series laban sa Tropang Giga.

Ang iba pang semis pairing ay maghaharap sa Barangay Ginebra laban sa San Miguel Beer o Converge.

“In basketball, it’s about playing defense and putting the ball in the hoops. In the quarterfinals, we finally hit some shots,” saad ni TNT coach Chot Reyes.

Ngunit mula sa medyo maayos na paglalakbay sa quarters, inaasahan ni Reyes ang matinding pag-akyat sa semis.

“Whichever we play will be a much different team, and it will be a test for our flexibility and adaptability. It will be a big test for our defense,” sabi ni Reyes.

Inaasahan ni Rondae Hollis-Jefferson ang pagsubok na iyon, na determinadong magpatuloy sa isang bid na tulungan ang koponan na ipagtanggol ang koronang napanalunan nila sa Barangay Ginebra noong 2023.

Si Hollis-Jefferson ay sumuntok ng 35 puntos na may 11 rebounds bilang TNT locals Rey Nambatac (19), RR Pogoy (18), Calvin Oftana (11) at Glenn Khobuntin (11) na nagbigay ng sapat na suporta upang maging matagumpay ang closeout mission na ito.

Ang TNT ay nag-shoot ng mainit na 57.5 percent sa sahig (42 of 75) na pinalaki ng nakakagulat na 78-percent clip mula sa two-point territory (32 of 41) para makuha ang kalamangan laban sa NLEX. Katulad ng kanilang 109-91 disposal ng Road Warriors sa nakaraang laban, muling nahawakan ng Tropang Giga ang kanilang mga karibal sa under 100.

Samantala, kaisa ang PBA sa pagdiriwang ng Araw ng mga Guro sa katapusan ng linggo.

Bilang pagpupugay sa mga taong tinutukoy ng marami bilang ‘pangalawang magulang,’ ang 49-anyos na pro league ng Asia ay tinatrato ang lahat ng mga guro na panoorin ang Game 4 ng Governors Cup quarterfinals series sa pagitan ng San Miguel at Converge nang libre.

Kailangan lang ipakita ng mga kwalipikadong personalidad ang kanilang faculty ID sa Ninoy Aquino Stadium para makakuha ng libreng pass hanggang 7 p.m. laro.

Ang Araw ng mga Guro ay ipinagdiriwang tuwing Oktubre 5 kasabay ng World Teachers’ Day na unang itinatag ng UNESCO noong 1994.

Ang FiberXers ay bumangon ng mabangis na pagbabalik mula sa 27 puntos pababa sa ikatlong quarter upang mailabas ang 114-112 na kahanga-hanga sa Game 3, na ginawang posible ng isang Alec Stockton game-winning jumper sa buzzer.