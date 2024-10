Liza Soberano’ pinaplastik si Nadine Lustre? 

Actually, nagsimulang maging friendly si Liza kay Nadine nang layasan niya ang management ni James Reid, ang Careless. Simula noon, naging friendly na bigla si Liza kay Nadine.

Sa isang interview, sinabi ni James na hindi na siya makikipagtrabaho kay Nadine. Ito ang dahilan kung bakit in-unfollow ni Nadine si James at maging ang girlfriend niyang si Issa Pressman sa Instagram.

“Friends sila. Noon pa ganyan si Liza. Haters gonna hate,” say ng isang fan.

“Akala nya ata makakalimot mga tao na kasama nya sa lahat ng events yung scammer na nagnakaw raw ng 150 million,” one fan joked.

Ang scammer na tinutukoy ay business partner ni James na sinasabing nakakuha ng 150 million mula sa aktor.

***

Ion Perez, tatakbo bilang konsehal

Isa ang “It’s Showtime” host na si Ion Perez, ang tayakbo bilang councilor ng Tarlac.

Ang partner ni Vice Ganda ay nanumpa na bilang member of the Nationalist People’s Coalition.

Mix ang reaction ng netizens sa pagpalaot ni Ion sa politika.

“Naku po wag na bro.imbes n tahimik buhay mo gugulohin mo.pwede ka nmn tumulong kung nais mo d n kelangan Ng pulitika.focus ka nlng sa kung ano meron ka.mag bahagi ka kung nkakaluwag ka ok n Yun titingalain kna Ng tao nun.stay humble and be true to self bro.”

“Maayos naman buhay mo brod,,Kung tulong gusto mo magagawa mo naman ng di ka magiging politika,sabagay nanjan partner mo na susuporta at mag advice sayo.”