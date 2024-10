Jam Villanueva pangmalakasan ang parunggit

Non-showbiz person ba talaga ang kasintahan ni Anthony Jennings, na itatago natin sa pangalang Jam Villanueva? Ang galawan niya kasi ngayon at ang mga sangrekwa niyang cryptic pahayag, galawang pang-starlet of stratospheric proportions kasi, sa totoo lang.

Ilan sa mga cryptic pahayag niya na kanyang ibinabalandra sa kanyang TikTok pahina ay: “I will never forget your conversation with the girl you told me not to worry about,” “Finding out what they did behind my back,” “how disgusting I feel knowing however fair I could be there is always a feeling that you ‘re not being loyalto me” at “you handled everything so well.”

Ilan lamang ito sa kanyang mga matalinhagang pahayag.

Kung gusto niyong mabasa ang kabuuan nito, alam na alam niyo na ang dapat niyong gawin, aking Chika Diva mambabasa.

Sabi naman sa Ekis, hindi na ito ang unang pagkakataon na may pangmalakasang parunggit itong si Jam. Naging biktima pala niya dati si Daniela Stranner na minsan ay naging kapareha rin ni young master Jennings.

Dahil sa kanyang matalinhagang pahayag, ang pangkat katkatera at umpukang dalahiram ang kinakatkat na mga nilalang na pinatatamaan ni binibining Villanueva, halata naman masyado na siempre pa, ang kanyang minamahal na si Anthony, na hindi na natin sigurado sa ngayon kung nagmamahalan pa nga talaga silang dalawa dahil may dramaramang ganito ang sa ngayon, ang tila gustong maging branding ay woman scorned.

Siempre pa, damay na damay si Maris Racal na siyang pinakamalapit na babae sa buhay ngayon ni Anthony dahil nga sila ay magkapareha sa proyetkong pampelikula at telebisyon.

Kasama sa main cast sina Racal at Jennings sa ginagawa pa lamang na action-drama serye, ang “Incognjito” at dahil nga sa parunggit pa more na ito ni Jam, ang mga busilak at sakdal linis, ang kuda, bagay na bagay nga ang MaThon, ang portmanteau nina Maris at Anthony, sa nasabing palatuntunan, dahil belong na belong ang mga ito sa mga artistang best in pagtataksil. May mga kasamahan kasi sila sa nasabing palatuntunan na diumano eh nagtaksil rin at mahilig maglaro ng apouy, huh!

Well, well, well…. the plot thickens indeed. Nasa demokrasya naman tayo kaya may karapatan si Jam Villanueva na ibunghalit ang kanyang matatalinhagang pahayag sa kanyang sariling social media pahina.

Pero ang mga pulutong na mang-uurot, inuurot itong si binibining Villanueva na i-spill na niya ang tea, at pangalanan na ang mga dapat pangalanan. Kung talagang atapang a-tao siya, name reveal ang kanilang hinihiling para magkaalaman na kung sino ang sinungaling at kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang.

***

Tawang-tawa ang kaibigang Zig Dulay, direktor ng “Widows War” na dagdagan pa niya ang flashbacks kung saan makikitang tamis-tamisan ang lampungan nina Benjamin Alves at Mike Tan, na ang mga katauhan ay sina Basil Palacios at Inigo Morales. Matalik na magkaibigan ang dalawa, At oo, mga lalaki silang nagtatalik at minamahal ang isa’t—isa.

Ang katotohanang ito ay hindi alam ni George (katauhan ni Carla Abellana, biyuda ni Basil) at ang lihim na ito ay alam na alam ni Galvan (katauhan ni Tonton Gutierrez, ama ni Basil).

Sabi ko pa kay direk Zig, sa kumprontasyon ng mag-amang Palacios, umasa talaga ako na mamutawi sa labi ni Basil ang linyang “Daddy, I love him!” bilang pagtatanggol sa nararamdaman sa kanyang matalik at kinakatalik na kaibigan. Hindi ba kung may ganung linyahan, very Ariel mula sa “The Little Mermaid” ang kahitaran at kalandian ni Basil, huh!

Nagpapapasalamat si direk Zig Dulay sa suporta at panonood ko sa “Widows War” at alam nating lahat na hindi lamang ako, kami-kami o sila-sila ang nag-aabang dito, sangrekwa ang tumututok sa palatuntunan kaya alam na alam niyo na kung bakit alikabok ang ipinapakain nila sa “Pamilya Sagrado” huh!