Herlene Budol nalait dahil sa hosting style 

Marami ang tila bothered na bothered sa hosting style ni Herlene Budol sa “TiktoClock.”

Marami kasi ang nakapansin na tila wala sa hulog si Herlene habang naghohost.

Ang chika, wala raw pakialam si Herlene kung naging invasive man siya sa personal space ng isang contestant.

May isang episode kasi sa show na idinikit ni Herlene ang kanyang mukha sa contestant habang nagpapaliwanag ng mechanics ng laro.

Wala raw talaga sa hulog itong si Herlene at napilitan si Kuya Kim na putulin ang interview nito sa isang contestant matapos itong magtanong kung mabango o mabaho ang hininga ng contestant.

“Hindi kasi ako nag-toothbrush kahapon,” pabirong sabi ni Herlene.

“Imagine, sina Mamang Pokwang, Kuya Kim at Jayson Gainza ay mga respetadong host at comedians, tapos may kasama silang kalat mag-host?” say ng isang netizen.

Marami ang nakapuna na in bad taste ang mga hirit at biro ni Herlene at dapat daw itong matutong maghost nang tama.

Ano’ng say mo dito, Herlene?