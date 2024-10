In-announce ni Christine Bermas na hindi na siya

Naganap ang kanyang announcement sa presscon ng last sexy movie niyang Salsa ni L.

“Sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Viva, sa management ko, kina boss Vic at sa lahat ng bumubuo sa Viva kasi kung hindi sa kanila, hindi ko alam kung may Christine Bermas ngayon,” say ng dalaga.

Proud na proud si Christine sa bago niyang game show hosted by Willie Revillame.

“Sobrang grateful ako na naging part ako ng Wil to Win kasi andami kong natutunan, ang dami kong nakita,” say ni Christine.

“Ganito pala kasaya. Hindi lang yung sarili mo ang dapat mong isipin but also yung ibang tao. Iba yung feeling kapag ibang tao yung nabibigyan mo ng happiness, yung nabibigay mo lahat ng tulong sa kanila. Kahit hindi man pera yan, sabihin mo lang. Every time na lumalabas kami sa show, yung niyayakap ka ng tao, we feel connected with them,” dagdag pa ng dalaga.