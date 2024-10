FIBERXERS LUSOT SA BEERMEN

Naitala ng Converge ang pinakaunang panalo sa post-elims play para sa franchise sa pamamagitan ng nakakabighaning fourth-quarter fightback mula sa 21 pababa na natatakpan ng panalong buzzer-beater mula kay Alex Stockton nang ginulat ng Converge ang San Miguel Beer, 114-112, Lunes ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium.

Sa kung ano ang madaling pinakamalaking tagumpay para sa prangkisa mula nang pumasok sa liga noong 2022, nabigo ng FiberXers ang sweep bid ng Beermen, at ang batang ball club ay mayroon na ngayong pagkakataon para sa equalizer sa Game Four ng best-of-five semifinals series noong Biyernes.

Ito ay isang pambihirang tagumpay para sa isang koponan na dati ay nakalampas sa elimination round sa tatlong torneo lamang. Sa bawat kumperensya sa 2022-23 season, ang FiberXers ay inalis sa isang laro sa quarterfinals.

Ngunit sa lakas ng loob at lakas ng loob sa set na ito, si Jalen Jones at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay humampas ng isang unos sa ikaapat na quarter, pinalo ang labis na pagkagulat na Beermen, 48-25, sa payoff period upang mabuhay upang labanan ang isa pang laro.

Sa 2-1, ang Beermen, gayunpaman, ay may dalawa pang pagkakataon na tapusin ang serye upang i-set up ang inaabangang semifinal clash sa Barangay Ginebra Kings.

Nasuntok ng Ginebra ang unang tiket sa Last Four sa pamamagitan ng 113-106 disposal ng Meralco sa madaling araw.

Ang Beermen ay mukhang patungo sa pagsali sa Gin Kings sa susunod na round nang sila ay humiwalay sa ikatlo, sa pangunguna ng hanggang 27 sa 83-56.

Nasa unahan pa rin sila, 87-66, sa fourth nang matagpuan nila ang FiberXers na kumikinang sa pagtakbo at humampas ng napakalaking hakbang upang makapasok sa laban at umabante, 108-107, sa homestretch.

Sina Stockton, Bryan Santos, King Caralipio at Deschon Winston ang pumalit mula sa sinimulan nina Justin Arana at Jones nang ihatid ng Converge ang fourth-quarter juggernaut, na binitawan ang 39-point effort ni EJ Anosike.

Sina Santos, Stockton, Caralipio at Mike Nieto ay nagkaroon ng malalaking conversion mula sa downtown, na tumulong sa pagpapasigla ng malakas na pagtakbo na nagligtas sa kanila kung ano ang maaaring isang mabilis na paglabas sa quarters.

Sumirit si Santos ng limang tres sa isang 15-point outing para umakma sa 23 puntos ni Arana, 20 ni Stockton at 17 ni Jones. Nagdagdag sina Caralipio at Winston ng 11 at 10, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, matapos yumuko sa quarterfinals ng PBA Governors’ Cup, nakatutok na ngayon ang Meralco sa darating na kampanya nito sa East Asia Super League Home and Away Season 2.

Bagama’t sinabi ni coach Luigi Trillo na mahihirapan ang Bolts na mag-concentrate sa kanilang ikalawang stint sa regional league kasunod ng kanilang 3-0 sweep sa mga kamay ng Barangay Ginebra, walang nagawa ang koponan kundi ang sumulong.

Nabigo ang Meralco na palawigin ang best-of-five quarterfinals series laban sa Ginebra matapos ang 113-106 kabiguan noong Lunes ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium.

“It’s going to be very hard because we’re coming off a loss. I don’t know how we’re going to motivate these guys as hard as the timing is,” sabi ni Trillo.

“Ang focus namin dito (PBA). Mahirap biglaan na lang gumalaw. Pero kailangan naming gawin.”

Makakalaban ng Bolts ang Macau Blackbears sa isa sa EASL doubleheaders sa grand opening sa Miyerkules sa Mall of Asia Arena.

Tampok ang San Miguel Beermen sa kabilang laro laban sa Suwon KT Sonicboom.

Hindi tulad sa kanilang unang stint noong nakaraang season, ang Bolts ay nasa bayan na ang kanilang mga import bago magsimula ang torneo.

Ipaparada ng koponan ang mga import na sina Allen Durham at DJ Kennedy, kasama ang naturalized player na si Ange Kouame.

“At least this time our imports are here. Like last time, they didn’t practice. They showed up one day and then we had to play,” sabi ni Trillo sa