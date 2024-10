Barbie Imperial at Richard Gutierrez spotted sa Italian

Spotted sina Barbie Imperial at Richard Guttierrez na magkasamang nag-dinner sa isang restaurant sa Italy.

Isang couple ang nagpa-picture sa dalawa kaya naman kumalat ang photos nina Barbie at Richard.

Marami ang nagtatanong kung bakit magkasama sina Barbie at Richard sa Italy. Hindi yata sila aware na iyon ay para sa taping ng Incognito na bagong action serye ni Richard kasama si Daniel Padilla.

Anyway, sari-sari ang naging reaction ng netizens sa photo ng dalawa.

“Wife instinct is true...just and move forward,forgive those persons that cause you pain...theres a rainbow after the rain.”

“Happy nlng tayo para sa kanila buhay nila yan eh.”

“mas kawawa naman kung makagisnan nila ung buhay na di magkasundo ang magulang. Pede naman sila maging mabuting magulang kahit di na sila magkasama. Basta wag lang mawalan ng time sa kids, sana wag ipagdamot both side mga bata. Di healthy sa mga bata na lumaki sila sa toxic at di masayang pamamahay.”

Nakabalik na ang It’s Showtime host na si Kim Chiu mula sa Seoul International Drama Awards 2024.“Best general entertainment program: It’s Showtime,” say niya.