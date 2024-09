TNT TATAPUSIN ANG Q’FINALS SERYE

Lalabas na ang playoff experience ng TNT, at ang tanong ay paano tutugon ang NLEX sa kritikal na yugtong ito ng kanilang quarterfinals dispute.

Malapit na ang Tropang Giga para sa jugular habang ang Road Warriors ay naghahanap ng equalizer sa Game Four ng kanilang PBA Governors’ Cup race-to-three quarters series sa Ninoy Aquino Stadium Martes.

Ang oras ng laro ay 7:30 p.m. kasama ni coach Chot Reyes at ng kanyang mga tripulante ang una sa dalawang shot sa pagkuha ng semifinals berth matapos kunin ang 2-1 lead sa 109-91 na pagkatalo noong Linggo sa Ynares Sports Center sa Antipolo.

Ito ay isang tagibang na affair dahil ang Tropang Giga ay nakabawi ng big time mula sa 90-93 slip sa Game Two.

At si Rondae Hollis-Jefferson at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay naghahangad ngayon na pumunta sa isang bid upang isara ang serye at suntukin ang isang tiket sa Last Four.

Muli, ang tanong ay kung paano tutugon ang Road Warriors.

Mula sa pagkatalo, muling nagsama-sama ang Tropang Giga at bumalik na may malaking laban sa magkabilang dulo ng palapag sa pag-usad ng 18-point blowout noong Linggo.

Inaasahan ang parehong mula sa Road Warriors, sinabi ni Reyes na naghahanda sila para sa isang labanan at umaasa na makatiis sa laban ng NLEX.

Noong Linggo, pinindot ng Tropang Giga ang kanang mga buton, gumawa ng matikas na opensa at inilagay ang mga defensive clamp na nagpapanatili sa mga nangungunang baril ng NLEX na sina Jalen Jones at Robert Bolick sa isang pinagsamang output na 28 puntos.

Nakakapagtaka, muntik nang ma-outscore ni Hollis-Jefferson ang dalawa sa kanyang 27.

“For any team in this league to win by a big margin, it has to be a combination of good defense and good offense. Finally, we were able to put both together,” saad ni Reyes.

Si Hollis-Jefferson, na nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa huling bahagi ng Game Two, ay gumawa ng halos triple-double na performance na 27 markers, 12 rebounds at walong assist na may isang solong turnover na maipakita.

Nag-rebound mula sa kanyang nine-point showing sa huling pagkakataon, si Calvin Oftana ay umiskor ng 18 na may limang boards habang sina Rey Nambatac at Glenn Khobuntin ay nagtugma sa statlines ng 17-6.

Binayaran ni Khobuntin ang NLEX sa pagbibigay sa kanya ng espasyo para kunan si treys.

“We just want to win,” sabi ni Khobuntin. “Sinabi ni coach kung open kayo, itira ninyo lang. For me, focus sa defense and if mapunta sa akin ang bola, bitawan ko lang. Thankfully, pumasok.”

Samantala, maulan para sa Rain or Shine na wala si Aaron Fuller sa napakalaking 69-121 na kabiguan sa Game 2.

Sa pagbabalik ni Fuller para sa Game 3, nagsimulang muling lumiwanag ang mga bagay para sa Elasto Painters.

Si Fuller, na napilitang mapaalis sa aksyon dahil sa isang injury sa mata sa unang quarter ng nakaraang laban, ay nakabalik ng matagumpay nang giling ng ROS ang pinaghirapang 111-106 overtime na tagumpay laban sa Hotshots para sa 2-1 lead sa PBA Governors’ Cup quarterfinal series Linggo ng gabi sa Ynares Center.

Bagama’t wala pa sa 100 porsiyentong kondisyon mula sa namamagang mata na natamo niya mula sa sundot ni Ian Sangalang dalawang gabi na ang nakararaan, iginiit ni Fuller na umangkop sa mahalagang tiebreaker at nagbigay ng matatag na presensya sa loob gaya ng dati.

Siya ay pumutok ng 29 puntos, humakot ng 11 rebounds at nagbigay ng tatlong assist habang tinulungan niya ang ROS na makaligtas sa ligaw na pagtatapos laban sa matigas na Magnolia.

“Aaron just provided us with a lot of inspiration and energy,” sabi ni coach Yeng Guiao.

“They (players) know what he went through. He was doubtful all the way up to the afternoon but he told our trainers he was feeling better and he wanted to play.”