Lovi Poe, mapanghalina, mapangrahuyo ang alindog

Maikling patikim pa lamang para sa kanyang pelikulang “Gulity Pleasure,” ang babaing kayumangging kaligatan na tunay na mapanghalina at mapangrahuyo ang alindog, si Lovi Poe, pangmalakasan ang pagiging mapangahas, huh! Kailangan at importante sa kwento ng pelikula niya ang nasabing mga eksena.

Kauna-unahang pagkakatoan na bigyang buhay ni Lourdes Virginia ang katauhang abogada sa nasabing pelikula na itatanghgal sa mga sinehan ngayong 16 Oktubre.

Nagpapakatotoong paliwnag ng aktres sa isang panayam: “Ang dami ime-memorize kapag naging lawyer ka sa isang movie, mahirap ‘yon. Dapat kasi believable, kailangan ‘pag gano’ng klase ng role, hindi naman puwedeng emotional lang. Kailangan you have to be credible, you have to know what’s your doing. Mag-research ka rin.”

Ang script at ang direktor ng pelikula, si Connie Macatuno, ang mga dahilan kaya hindi niya natanggihan ito. Pahayag pa ni Poe: “The moment I got my script, I so loved it. Nag-memorize na ‘ko. At saka, meron talaga akong acting coach, I had her come to the house. I would say my lines. Weeks akong I kept saying my lines everyday. Nag-pay-off naman, pagdating ko sa set, one take, one take.”

Co-producer si Lovi sa movie na ito.Kasama niya sa cast sina Jameson Blake at JM de Guzman. Putok na putok rin ang chika na may cinematic kuyangyangan sina Poe at ang sakdal husay na si JM kung saan dila keta dila ng aktor ang sexy body ni Lovi, huh!

Naku, naku, naku. Kung may dila to body action si JM, ano naman kayang sorpresa at pasabog ang magaganap pag si Blake na at Lovi ang may cinematic intimate encounter?

Naway, panoorin ang “Guilty Pleasure” ni Lovi Poe lalo na nga’t kinarir niya ang pagiging abogada sa pelikula, mahusay talaga itong aktres at ang bonus pa ay ang ispesyal at natatangi niyang sensual na romansahan kina JM de Guzman at Jameson Blake.

***

Ang papa borta sa Team Bardagulan at ang ngingusong ka-close ni Christian Martinez, si Vrix Gallano, nag-uumapaw ang kaligayahan kasi nga mainit ang pagtanggap sa awit niyang may pamagat na “Baby Ko Halika”. Ayon sa online pahina na AllChartsPh, pumasok sa top ten list ng ITunesPh chart ang bagong-bagong kanta.

Danceable at magaan sa tenga pakinggan ang kanta ni Vrix. Inaabangan na nga ang paglabas ng music video nito sa digital merkado at marami ang umaasa na may special na partisapasyon ang kanyang sparring partner na si Christian sa bidyong paparating.

Sa kanyang Ekis account, ibinahagi ni Vrix ang kanyang musical playlist. Ilan sa mga ito ay Liham ni Arthur Miguel, Just The Way You Are ni Bruno Mars, Away Bati ni Aziatik and Kunnns at Dilaw ni Maki.