Bong Go welcomes reopening of Barayuga murder probe

Senator Christopher "Bong" Go welcomes the Philippine National Police's move to reopen the investigation into the murder of former Philippine Charity Sweepstakes Office board secretary Wesley Barayuga.

Here is the senator's full statement:

STATEMENT OF SEN. BONG GO

RE: Quad Comm issue on Barayuga

Wine-welcome ko ang balak ng pambansang kapulisan na muling buksan ang imbestigasyon sa pagpatay sa dating opisyal ng PCSO na si Wesley Barayuga.

Dapat lamang na mabigyan ng hustisya ang kanyang pamilya. Dapat nga noon pa ay nabigyan na ng hustisya iyan. Gayunpaman, mabuti na rin na maimbestigahan ‘yang muli ngayon para mapanagot ang dapat managot.

Nais ko ring klaruhin na wala akong alam sa sinasabing motibo sa kanyang pagkamatay o sa anumang impormasyon na mayroon si dating PCSO Chair Anselmo Simeon Pinili ukol dito.

Senador na ako noong panahon na iyon at nakatutok tayo sa pandemya bilang Chair ng Senate Committee on Health. Tumutulong ako sa Duterte administration noon sa pagtugon sa mga suliranin ng bansa, ngunit kapag may inilalapit sa akin na mga isyu o report, palagi kong inire-refer ang mga iyon sa kaukulang opisina, ahensya o opisyal. Lalo na kung hindi ko naman trabahong aksyunan ang mga iyon dahil Senador ako na may sariling mandato.

Sa totoo lang po, hindi ko rin naman pwedeng pakialaman ang proseso ng ating kapulisan tungkol sa insidente. That is why I take exception sa mga ibinabalita sa media na may alam ako sa motibo ng pagkamatay ng isang tao at wala raw akong ginawa. Please get your facts straight. Doon lang sana tayo sa totoo at tama.

Kilala n’yo po ako. Mas gusto kong magtrabaho at magserbisyo lamang sa kapwa ko Pilipino.