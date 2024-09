TNT TARGET ANG 2-0

Mga laro ngayon

(Sta. Rosa Multi-Purpose Complex)

5 p.m. -- Rain or Shine vs Magnolia

7:30 p.m. -- NLEX vs TNT

Nahirapan ang defending champion TNT Tropang Giga sa laban nito sa quarterfinals ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup laban sa isang determinadong panig ng NLEX.

Inaasahan ni Tropang Giga coach Chot Reyes ang mas mahigpit na laban ng Road Warriors sa kanilang pagbaril para sa mas mahigpit na kontrol sa best-of-five series sa Game 2 ngayon sa Sta. Rosa Multi-Purpose Complex sa Laguna.

Ang oras ng laro ay 7:30 p.m. kasunod ng 5 p.m. tipoff sa pagitan ng Rain or Shine at Magnolia.

Kinailangan ng top seed ng Group A na makawala sa 13-point second quarter deficit bago makamit ang come-from-behind 107-102 win sa series opener noong Miyerkules.

Hindi man lang nagulat sa matigas na paninindigan ng Road Warriors sa Game 1, naghahanda si Reyes para sa isa pang grind-out na engkuwentro.

“I’m sure coach Jong (Uichico) will make some adjustments in Game 2. So, it’s incumbent upon us now to try and anticipate and prepare something else for the next game,” sabi ni Reyes.

Habang nagpaplano para sa ibang diskarte sa pivotal match, isang bagay ang mananatiling pare-pareho sa game plan ni Reyes: Itigil ang rumaragasang import ng NLEX na si DeQuan Jones.

“The best thing we can do is make it hard for him. As long as he exerts effort to try to score, and exerts effort to defend, that works for us,” sabi ni Reyes. “It takes a team to stop that kind of player.”

Si Rondae Hollis-Jefferson, na may 45 puntos sa nakaraang laro, ay muling magiging focal point ng opensa ng TNT kasama sina RR Pogoy, Jayson Castro, Rey Nambatac at Kelly Williams para suportahan siya laban kina Jones, Robert Bolick, Baser Amer at Enoch Valdez.

Samantala, plano ng Elasto Painters mentor na si Yeng Guiao na bigyan ng dagdag na diin ang pagdepensa sa four-point area nang maghangad sila ng 2-0 series lead.

Nakuha ng Rain or Shine ang Game 1 sa isang malapit na 109-105 na desisyon ngunit hindi matapos magtiis sa nakakapasong four-point shooting ng Hotshots.

Nag-shoot si Magnolia ng 6-of-12 mula sa 27-foot arch kasama si Jerrick Ahanmisi na nag-drill ng tatlo sa kanyang apat na pagtatangka.

“Part of the game plan is to lessen their efficiency. It’s just too much that they’re shooting 50 percent from the four-point area. It’s fantastic,” saad ni Guiao.

Inaasahan ng prized tactician na pupunta ang Hotshots sa kanilang mga deadly shooters hindi lang kay Ahanmisi kundi pati na rin sa import na sina Rayvonte Rice, Paul Lee, Mark Barroca, Zav Lucero at Aris Dionisio para i-level ang serye.

“We’ll try to lessen that because we know they’ll take a lot more four-point shots, not just three-point shots. It seems like it’s the specialty of Ahanmisi so we’ll pay more attention to that,” sabi ni Guiao.

Sisikapin din ng Rain or Shine na samantalahin ang kanilang pagiging agresibo sa paghatak pababa ng boards matapos i-outrebound ang Magnolia, 65-45, sa Game 1 kung saan nag-convert din ito ng 27 second chance points kumpara sa 13 ng Hotshots.

Pinangunahan nina Aaron Fuller, Jhonard Clarito, Santi Santillan at Adrian Nocum ang Elasto Painters kasama ang solid supporting cast nina Gian Mamuyac, Andrei Caracut at rookies Caelan Tiongson at Felix Pangilinan-Lemetti.