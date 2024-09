Rere Madrid palaban sa paseksihan

Malakas ang sitsit at ugong ng mga chika ang pagkatangkad-tangkad, guapo namang tunay, at mahusay na basketball manlalaro, si Kai Sotto ay nginungusong ka-close nitong si binibining Madrid at may mga sighting na nga sila na kitang-kita naman na sila ay happy together. Isang istarletitang totoo plus a basketball cager, why not Choc Nut! Suportahan natin ang ganyang pagiging malapit nila sa isa’t-isa.

Naway mas umariba ang karera ni Rere Madrid at tunay na magluningning ang kanyang estrella.

***

Kung si Maris Racal eh masayang-masaya na ang kanyang kaibigan at katambal na si Anthony Jennings ang kasamang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa loob ng lumilipad na eroplano, ang dating kasintahan niyang si pop rock icon at makagabagong manunula, si Rico Blanco, ang chika mula sa pangkat katkatera, masayang-masaya na rin kasi nga may bagong apple of the eye na ito.

Mula sa balitaan mula sa pangkat katkatera ang nginunguso nilang nagpapatibok sa seasoned puso ni Blanco, hindi ito diumano para sa kanila, hindi patanong, buong-buo ang pananalig nila na si Sol Fernazi ang nagbigay muli sa twinkle in his eyes ni master Rico.

The WHO si Sol Fernazi? Yun na! Ang savage niyo sa kanya, my dear Chika Diva readers. Hahahaha! Paki-type na lang sa inyong pinakapaboritong search engine kung sino at saan nagmula ang babaitang si young miss Fernazi.

Ang alam ko lang, isa siya sa mga NET25 Starkada at may mga cover song siyang may mga nakikinig at nanonood naman sa YouTube. At oo, kung ikukumpara sa digits ni master Blanco, eh “batang-bata” pa ito.

Ang tanong na may pambansang importansya, tama naman kaya ang pangkat katketera sa inilalako nilang chika o mega-kuryente ito? Kaabang-abang ba ang susunod na kabanata at pagpapakatotoo, o mas mas masarap maghikab at matulog kesa pumatol sa ganitong dramarama? Spin a win! My dear Chika Diva mambabasa!