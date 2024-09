PBA player, kapatid sumuko matapos ireklamo ng tangkang pagpatay

Sumuko sa pulisya ang PBA player na si John Amores at ang kanyang kapatid kahapon ng madaling araw matapos mahuli sa CCTV ang pagpapaputok ng basketbolista ng baril sa isa pang lalaki matapos ang isang laro sa Lumban, Laguna.

Naunang nakita sa CCTV footage ang pagbaba ni Amores sa motorsiklong minamaneho ng kanyang 20-anyos na kapatid sa Barangay Maytalang Uno bandang alas-5 ng hapon ng Miyerkules bago pinaputukan ang lalaki.

Gayunpaman, hindi nasaktan ang biktima at walang nasugatan sa pamamaril.

Sinabi ni Police Major Bob Louis Ordiz, hepe ng pulisya ng Lumban MPS, na bago ang insidente, sumama si Amores sa isang basketball game sa Barangay Salac nang mag-away sila ng biktima dahil sa pinag-aawayang tawag.

Sinabi ng pulisya na ang taya na P4,000 ay nasa linya para sa nanalong koponan sa laro.

“Nagkaroon ng dayo sa Barangay Salac, tapos may tawag na hindi napàgkasunduan. Then nagsimula doon sa hindi pagkakasunduan hanggang nagkaroon ng hamunan ng suntukan hanggang umabot sila sa Barangay Maytalang I at dun sila nagpang-abot. Naghamunan ulit ng another suntukan then si John Amores may dala nang baril at pinaputukan ang biktima,” salaysay ni Ordiz.

Nagsasagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis matapos ang pamamaril.

Ang isa pang kapatid ni Amores na nagsisilbing barangay chairman sa Pagsanjan ay nakipag-ugnayan sa pulis ng Lumban na naging dahilan ng pagsuko ng magkapatid ala-1 ng madaling araw.

Sinabi ni Ordiz na ang magkapatid ay nakatanggap ng mga pagbabanta pagkatapos ng insidente.

“Nag-voluntary surrender po [sila] dito sa ating station dahil nagkakaroon na raw po sila ng banta sa kanilang buhay. Sa kanila pareho,” sabi ng opisyal.

Nakatakda silang sumailalim sa inquest proceedings dahil sa mga kasong tangkang pagpatay.

Samantala, sinabi ng biktima sa pulisya na ayaw niyang magpa-interview.

Ngunit sinabi ng umiiyak niyang ina na si Shirley Cacalda na itutuloy niya ang kaso laban sa magkapatid na Amores.

“Kakauwi lang ng anak ko galing barko, 6, 5 araw pa lang dito yan...tapos disgrasyahin n’ya. Sa halagang P4,000, papatayin niya anak ko, hindi ako papayag,” sabi ni Ginang Cacalda sa mga mamamahayag sa istasyon ng pulis ng Lumban.

“Itutuloy ko ‘yan (kaso). Bibigyan ko ng kadalahan ‘yan dahil hambog ‘yan, sa akin madadala ‘yan,” dagdag ng ina ng biktima.

Naglabas na rin ng sumusunod na pahayag si PBA Commissioner Willie Marcial sa insidente.

“Ito ay paksa ng imbestigasyon ng pulisya, at hindi kami makapagkomento dito. Ngunit nalulungkot kami sa gayong hindi magandang pangyayari.”

Si Amores, isang dating manlalaro ng Jose Rizal University (JRU), ay dati nang pinagbawalan ng NCAA matapos suntukin ang apat na manlalaro ng De La Salle-College of St. Benilde (CSB) sa isang laro noong 2022.

Sinugod ni Amores ang bangko ng St. Benilde at inatake ang ilang manlalaro, kasama sina Mark Sangco at Jimboy Pasturan. Kalaunan ay itinigil ng mga opisyal ang laro, kung saan nakuha ng Blazers ang 71-51 panalo.

Sumunod ng insidente ay nagsampa ng reklamo sina Pasturan at Taine Mitchell Davis laban kay Amores sa piskalya ng San Juan City.

Sa kabila nito, si Amores ay kinuha ng NorthPort Batang Pier sa ikalimang round ng 2023 PBA Rookie Draft.