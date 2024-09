QUARTERFINAL WARS SISIMULAN NG KINGS, BOLTS

Mga laro ngayon

(Ninoy Aquino Stadium)

5 p.m. -- Meralco vs Ginebra

7:30 p.m. -- San Miguel vs Converge

Ang dahilan ng Barangay Ginebra San Miguel sa pagkuha kay Joe Devance sa mula sa pagreretiro ay higit pa sa pagpapalakas sa naubos na frontline nito para sa playoffs ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup.

Ang pagbabalik ng 42-anyos na beteranong big man ay nagsisilbing dagdag na gatong sa singil ng Kings nang makaharap nila ang pamilyar na kalaban sa Meralco sa Game 1 ng kanilang best-of-five quarterfinals series ngayon sa Ninoy Aquino Stadium.

“We’ll see what happens,” saad ng head coach ng Kings na si Tim Cone, na umaasa na ang “happy-go-lucky” big man ay magbibigay sa kanila ng karagdagang defensive muscles kasunod ng pagkawala ng nasugatang slotman na si Isaac Go sa kanilang 5 p.m. labanan.

“Maybe it will be magical or maybe not. But in any case, it’s great to have him back. His game extends so much more beyond the court. He does everything behind the scenes, he’s a great chemistry guy, a great communicator. He comes off as happy-go-lucky but if you know him well, he has a real, deep competitive spirit within him. We expect that to happen,” dagdag niya.

Nanalo ang Ginebra ng anim sa 10 laro nito sa pool stage para lumabas bilang third seed at magkaroon ng pagkakataon na hamunin ang Meralco – ang koponan na tinalo nito sa apat na edisyon ng Governors’ Cup finals series.

Ang Meralco naman ay pumangalawa sa Group A na may 7-3 slate.

Isa pang kawili-wiling side story sa pinakabagong kabanata ng tunggalian ay ang ikaapat na pagkikita ng resident import ng Ginebra na si Justin Brownlee at ng battle-tested reinforcement ng Meralco na si Allen Durham.

Maaaring nagkaroon si Brownlee ng mga bilang ng Durham sa tatlong pinaglabanang Governors’ Cup finals series noong 2016, 2017 at 2019 ngunit alam ng naturalized na player ng Gilas Pilipinas na hindi madaling gawain ang pagpapabagsak sa reigning Philippine Cup champions.

“Everybody knows we have a history. They’re a tough team and they’ve obviously gotten better and they’re a champion team now. We know they’re gonna be tough defensively like always, “ sabi ni Brownlee.

“With Durham as import, he always elevates their game. So, we know they’re gonna be ready. Hopefully, we’ll get ourselves ready for those guys. And you know, coach Tim will have a great game plan ready,” dagdag niya.

Sa totoo lang, napabuti ng Bolts ang Kings sa kanilang huling dalawang playoff meeting sa 2022 Philippine Cup quarterfinals at ang kamakailang all-Filipino edition sa isang dramatikong come-from-behind best-of-seven semifinals series.

Ngunit hindi tinitingnan ng Meralco head coach na si Luigi Trillo ang mga naunang resulta ng kanyang koponan bilang batayan ng kanilang tsansa na maulit ang serye ng panalo laban sa Ginebra.

“We also know how different Ginebra’s flow is with lots of good guys with them. You know (Justin) Brownlee. We’ve beaten them in the (previous conferences) series but Brownlee hasn’t been in those series we’ve won,” sabi ni Trillo.

Samantala, ipaparada ng Group B No. 2 seed San Miguel Beer ang bagong import sa kanilang quarters opener laban sa third seed Converge sa alas-7:30 ng gabi.

Dinala ng Beermen ang 25-anyos na si EJ Anosike bilang kapalit ng nasugatan na si Jordan Adams, na natamo ng strained hamstring at na-out of commission sa kanilang 94-111 pagkatalo sa Blackwater para tapusin ang group stage.

Isang baptism of fire ang naghihintay kay Anosike, na hindi na-draft sa National Basketball Association (NBA) ngunit nakakita ng aksyon sa Korea, Belgium, Canada at China, laban sa mga gumagapang na FiberXers.

Nagtapos ang Converge na may 6-4 na slate sa Group A matapos na magtala ng tatlong sunod na panalo kabilang ang 89-82 tagumpay laban sa Magnolia noong Lunes.

Susubukan nina Jalen Jones, Justin Arana, Alec Stockton at Schonny Winston na pangunahan ang FiberXers sa paglabas ng unang dugo laban kina Anosike, June Mar Fajardo, CJ Perez, Terrence Romeo at three-point king Marcio Lassiter.