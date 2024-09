Sigaw ng mga fan ni Maymay Entrata: Huwag ka magpagamit!

Talak na pangmalaksan sa social media at pagdadabog ng kanilang bangs ang major, major na reaksyon ng mga fan ni Amakabogera Prinsesa Maymay Entratra. Ang dahilan kaya naningkit ang kanilang mga collective mata at nagngingitngit ay dahil best in paandar ng minsan ay naging kapareha ni young miss Entrata, si Edward Barber. Nangyari ang best in kiyeme latik na galawan ni Barber sa isang pananghaliang palatuntunan na tinangtanghal tuwing Linggo.

Sa tsikahan at umpukan kasi ng mga starlet sa nasabing palatuntuntunan kung saan mga co-host ang dalawa, may birong totoo si Edward na sana raw ay sila na muling dalawa ng dating love team partner.

Pa-cutesy ni Barber: “Tayo nalang dalawa kasi… hindi na ako baliw and I’m better than I used to be.”

Siempre pa, palong-palo ang pagiging mahusay ni Entrata sa mabuting pag-uugali at magandang asal, parang wala itong narinig sa sinambit ni young master Barber, hindi ito pumatol, mas lalong hindi naman sinakyan ang dramarama sa tanghali mula sa kanyang dating katambal.

Nang maikalat naman ang nasabing episode sa X social media account, hindi naman napigilang mag-react ng mga nagmamahal na totoo at sumusuporta kay Maymay at hindi nila ikinatuwa ang alam na alam mong galawang walang bahid na katotohanan na umanoý panunuyong muli ng Fil-British actor.

Para sa mga pangkat Amakabogera: “Tama na, sobra na, tigilan na ang pang-gagamit, Edward Barber. Hindi ka kawalan kay Maymay at mas lalong wala kang maidadagdag pa sa kanyang karera.”

Sa totoo lang tayo, mas nagluningning ang estrella ni Maymay nung wasak na ang tambalan nila ni young master Barber. Not once, but twice siyang nagkaroon ng recording hits, at may paparating pa. Marami ang nanalig sa kanyang pag-slay sa catwall tuwing rumarampa siya sa mga international at local fashion. Nagkaroon siya ng mga pangmalaksang endorsement ng dahil sa kanyang sariling estrella at merito kung saan hindi kasali ang dati niyang katambal. At mas naging all woman siya dahil sa kanyang kasintahang banyaga kahit pa nga hindi nila napangatawanan at napanghawakan ang kanilang long distance na relasyon.

Sa ngayon, nagmumura ang kinang at ningning ng mga bituin ni Maymay Entrata. Iconic na ang kanyang anthem na Amakabogera na naging isang empowerment song para sa mga kababaihan at sangbaklaan!

Kaya Edward Barber, tanggapin mo na ang katotohanan na you will never make it, at milya-milya na ang layo at tagumpay sa iyo ni Maymay Entrata.

***

Muntik kabagan sa katatawa ang mayorya sa paandar ng mga showbiz Facebook pahina at YouTube channels na idinedeklara at pinapangalandakan na ang pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon, si Joshua Garcia, kanilang ibinabalita na may relasyon, at hindi ito diumano, at mas lalong hindi nila ginagawang patanong, sa guapito at mahusay ring aktor na si Markus Patterson.

Juice colored! Alam na alam na pekeng balita at salat sa katotohanan ang chikang ito. Kung may panahon kayong basahin o panoorin ang mga ito, alam na alam na sinalsal lamang ang mga salita at pilit na pilit ang paghahabi sa kanilang chismis na walang kapararakan.

Oo, ilang beses nang gumanap si young master Patterson sa mga katauhang lalaking nagmamahal, nalilibugan at nakikipagtalik sa kapwa niya lalaki. May mga laplapan siyang wagas kay Alex Diaz at Tommy Alenjadrino sa magkaibang pelikula. Naging di sinasadyang ka-love triangle pa siya nina Tony Labrusca at JC Alcantara sa isang BL movie. Pero hindi ibig sabihin ito ay bakla ang aktor o nakikipag-relasyon ito sa kapwa niya lalaki.

Si young master Garcia, bukas na aklat na ang constant date niya ay isang French-Filipina lady golfer na Emilliene Vigier.

Kaya itigil na ang ganitong nakaka-alibadbad na paandar at mahiya naman kayong sa pagiging lalaki at pagkalalaki nina Joshua Garcia at Markus Patterson, huh!