KING NAIS MAPABILANG SA GILAS PILIPINAS

Ang 64-point explosion ni George King ay hindi lamang angkop na pagtatapos sa kanyang explosive stint para sa Blackwater sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup.

Nagsisilbi rin itong matibay na mensahe na handa siya sakaling humingi ng serbisyo ang Gilas Pilipinas.

Di-nagtagal matapos malaglag ang hindi kapani-paniwalang 64 puntos sa 139-118 dominasyon ng Bossing sa Rain or Shine noong Lunes sa Ninoy Aquino Stadium, ang do-it-all import ay nagpahayag ng kanyang pagpayag na sumailalim sa naturalization na gagawin siyang karapat-dapat na makakita ng aksyon para sa pambansang squad sa mga pangunahing internasyonal na kaganapan.

Sa ngayon, ang Gilas Pilipinas ay mayroon nang tatlong naturalized na manlalaro sa National Basketball Association (NBA) standout Jordan Clarkson, Barangay Ginebra reinforcement Justin Brownlee at dating Ateneo de Manila University foreign student-athlete na si Ange Kouame ngunit hindi alintana ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) pagdaragdag ng isa pang dekalidad na manlalaro para mapalakas ang pambansang programa ng basketball ng kalalakihan.

Sinabi ni King, isang 6-foot-6 dynamo na minsang naglaro para sa Phoenix Suns at sa Dallas Mavericks sa NBA, na ang pagmamahal niya sa Pilipinas ay nagpapadali para sa kanya na mag-commit sa Gilas.

“I would love to play for the national team. I would love to put on that blue and gold jersey across No. 94,” ani King matapos maghatid ng hindi kapani-paniwalang paalam na performance na tiyak na nakatawag ng atensyon ni SBP president Al Panlilio at executive director Erika Dy. “I would love to do that, you know what I mean.”

Idinagdag ni King, na nagwiwisik sa kanyang performance ng 13 rebounds sa perpektong 20-of-20 mula sa free throw line, na kilala niya ang ilang manlalaro ng Gilas Pilipinas, lalo na si Clarkson, na lumaki rin sa San Antonio.

“There’s a couple of guys that have been on the team, Jordan Clarkson is a San Antonio guy and I’ve known him for a long time, and he spoke highly of the Philippines. I would love to mix it up with him and the guys here,” sabi ni King, na naglaro ng high school ball para sa William Brennan High School sa San Antonio.

“If they (Gilas) wanna have me, I would love to do it. It would be an opportunity of a lifetime for me, and to do it in a place that I enjoy being, it’s just a double win for me,” dagdag niya.

Ang 64-puntong obra maestra ni King ay talagang hindi kapani-paniwala.

Sa katunayan, ito ang naging pangalawang pinakamaraming puntos na naitala ng isang import kasunod ng maalamat na 105 puntos ni Tony Harris na itinakda niya noong 10 Oktubre 1992 habang nilalaro ang Swift Mighty Meaties na tinuturuan ni Yeng Guiao.

Si Guiao, na kawili-wili, ngayon ay nagtuturo sa Elasto Painters at nasa sideline nang siya ay i-treat sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng husay sa pag-iskor mula sa isa sa mga pinakamasabog na import na naglaro sa liga.

“I know that I’m probably gonna play 40 minutes tonight, let’s see what I’m made of,” sabi ni King, na inaalala ang kanyang mindset noong inukit niya ang makalaglag-pangang performance na iyon. “I had a look-in-the-mirror moment before the game. ‘What are you made of? What’s in you? Let’s find out. Let’s see what’s in you. Let’s see what you got.’”

“I don’t know if I’ll ever be in this situation again in my career where I’m able to take the type of shots that I do and I said if I’m ever in this situation again, I don’t want to have any regrets. And so, I left my home, where I’m staying, with that thought, ‘Let’s find out what you’re made of tonight.’ And that was the motivation tonight for me,” dagdag niya.