ROAD WARRIORS LUSOT SA GIN KINGS

Hindi maselyuhan ang deal sa regulasyon, lumaban ang NLEX sa overtime at winasak ang 103-99 panalo para makuha ang outright quarterfinals entry sa PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum Linggo.

Sa pagbuga ng pitong puntos na spread sa huling 2:14 mark ng fourth period, muling nag-groupe ang Road Warriors at nagpaputok ng malalaking treys para itaboy ang stand ng Gin Kings.

Nagsanib sina Anthony Semerad at DeQuan Jones para sa tatlong tres habang si Richie Rodger ay nakapasok sa three-point play sa 11-7 tear ng NLEX sa extra time na nagbigay sa kanila ng ikaapat na quarterfinals berth mula sa Group B na may pansarang 5-5 record.

Nagtapos si Jones ng 44-point, 10-rebound monster game para sa Road Warriors na bilang Group B fourth seed ay makakaharap ang Group A top seed TNT Tropang Giga sa crossover best-of-five quarterfinals.

Ang Gin Kings, na naglaro nang walang cramping Justin Brownlee sa OT, ay tumama sa No. 3 (6-4) sa likod ng top-ranked Rain or Shine (7-2) at No. 2 San Miguel Beer (6-4).

Ang panalo ng NLEX laban sa Ginebra ay naging non-bearing ang Rain or Shine-Blackwater setto sa ganap na 7:30 p.m. Lunes sa Ninoy Aquino Stadium.

Maaabutan talaga ng Bossing ang Road Warriors sa 5-5, ngunit magbubunga pa rin sila ng ikaapat na puwesto sa isang mababang punto na pagkakaiba.

Si coach Jeff Cariaso at ang kanyang mga tropa ay wala na sa lahat, sumama sa Phoenix (1-9) sa isang maagang paglabas.

Sa kabilang grupo, ang TNT, Meralco, Magnolia at Converge ay nagsagawa ng quarters, kasama ang NorthPort at Terrafirma bilang maagang nasawi.

Samantala, ang import na si Rondae Hollis Jefferson ay pinaupo ang isang ito na may bugbog na buto sa kanyang kanang bukung-bukong at maagang lumabas si Calvin Oftana dahil sa busted na labi.

Walang problema, gayunpaman, dahil ang lokal na pandagdag ng TNT ay napatunayang higit pa sa tungkulin sa all-Filipino clash nito sa NorthPort upang tapusin ang preliminaries ng PBA Governors’ Cup.

Sa kanyang pinakamahusay na laro mula nang makabalik mula sa isang taon na layoff dahil sa injury sa tuhod, si Poy Erram ay umiskor ng 17 puntos na may 13 rebounds at apat na assists habang dinaig ng Tropang Giga ang NorthPort, 99-79, Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Si Rey Nambatac, ang kanilang pre-season trade acquisition, ay gumawa ng 15 at 11, habang si RR Pogoy ay nag-shoot ng 14 na pinalaki ng tatlong triples at si Henry Galinato ay may 11 at si Kelly Williams ay gumawa ng 9-8 sa 20-point demolition job na nagbigay-daan sa TNT na tapusin ang elims na may 8-2 para sa No. 1 seed sa Group A.

Si Erram ay nagsilbi bilang fire-starter sa kanyang putback mula sa isang Pogoy miss na nagpasiklab ng isang nakakatakot na 14-2 bombardment sa unang bahagi ng ika-apat na ruta patungo sa runaway W na nagdala din sa mga nagdedepensang kampeon pabalik sa uka matapos mahulog sa isang ambush sa mga kamay ng dating walang panalong Terrafirma, 72-84, noong nakaraang laro.

“Laging sinasabi ni coach (Chot Reyes) next man up mentality. You’re here sa team for a reason. That’s why everytime na may mga injured, may mangyayari, or nagkakasakit man, ‘yun ang mentality namin. Everybody in our team is always ready to perform when his name is called,” sabi ni Erram.

Bagama’t ito ay isang non-bearing assignment sa mga tuntunin ng katayuan ng mga protagonista sa playoffs, ang mga tropa ni coach Chot Reyes ay nakakuha ng magandang ehersisyo mula rito.

“We didn’t even score 80 points against Terrafirma. And so we had to go back and take a look at what we could do to improve. And I thought we saw some positives today. We’re able to score better even without Rondae,” saad ni Reyes.

“Our offensive efficiency has to pick up for the playoffs while at the same time keeping our defensive intensity,” dagdag niya.