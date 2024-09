Pia Wurtzbach, Ferrari ang service car sa Milan Fashion Week

Ayaw paawat nitong si Pia Wurtzbach sa pagmamaganda at pagtataray, ha.

Ibinida lang naman niya sa kanyang IG Stories ang ilang photos na kuha sa pagdalo niya sa Milan Fashion Week.

Isa na rito ang pumukaw sa pansin ng kanyang followers dahil tila ibinida ni Pia na isang Ferrari car lang naman ang kanyang naging service vehicle.

“This came to pick me up today @ferraristyle.”

‘Yan ang nagmamataray na caption ni Pia sa kanyang post.

Of course, marami ang nag-react. May mga nayabangan sa post ni Pia. Mayroon ding nagbunyi para sa kanya dahil pinasakay siya sa isang luxury car.

At siyempre pa, nadamay na naman ang global fashion icon na si Heart Evangelista

“oh ano ka heart lakad ka pa rin sa kalye? ang isa ferrari ang service.”

“Jusko! Normal lng yan d2 s abroad!”

“Kawawa nman pag bigyan nyo na ngayon lang nakasakay ng mamahaling car.”

“Ano ba gustong patunayan na mga Filipino likas na mayabang at hambog hanggang kailan ang patalbugan pagarbo, nakakahiya, si Pope nga yong pinakasimpleng sasakyan gusto

kayong dalawa PIA at HEART pwede ba concentrate sa fashion tingnan ninyo comments pinagsasabong dalawang kampo ipakita ninyo na mga Filipino magkakasundo.”

***

To the rescue ang film director at former PBB housemate na si Fifth Solomon sa nag-trending na contestant sa It’s Showtime segment na Throwbox. Nagkamali kasi ito ng sagot sa tanong kung sino ang unang babae na naluklok bilang presidente ng Pilipinas.

“I mean, guro siya... Nagkamali siya sa gameshow na nakakakaba... Sa panahon ngayon, bawal na ba magkamali? Daming perpetrated sa socmed “ pagtatanggol ni Fifth sa contestant.

Ayun, na-bash siya dahil sa kanyang pagtatanggol sa It’s Showtime contestant.

“Walang masama sa pagkakamali, pero ipinagmamalaki niya ang kanyang pinag-aralan sa harap ng publiko. Gayunpaman, ang kaalaman tungkol sa unang babaeng pangulo ng Pilipinas ay isang bagay na dapat alam ng bawat Pilipino.”

“Luh. Binash siya kasi nga nag-expect ang mga nanonood na ang talino niya, imagine di naman siya tinanong pero kung makalatag ng credentials wagas e sa simpleng tanong di siya makasagot. Yun yun Fifth gets na?”

“Wala namang issue kung napressure sya kaya nagkamali sya because it’s a live show & time sensitive yung pagbibigay ng sagot. Ang problema kasi, binandera nya lahat ng achievements nya before that first question to the point that he sounded too cocky, tapos confident pa sya na tama sagot nya. Hence the backlash.”