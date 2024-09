Daungan ng droga dumarami?

Sa pinakahuling pagdinig ng quad committee ay nagpakita na ang virus ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ay nakapasok na sa mas maraming lugar kaysa sa naunang akala.

Sa pagdinig, itinampok ni Congressman Dan Fernandez ang mga operasyon ng POGO sa Cagayan de Oro City. Bagaman kasalukuyang natutulog, naroon pa rin ang kagamitan na may kaugnayan sa mga operasyon ng POGO. Napag-alaman na isa sa mga may-ari ng mga pasilidad ng POGO ay si Jian Xin Yang, na kapatid ng kilalang si Michael Yang, isang tagapayo sa ekonomiya at malapit na kasama ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Inugnay din ni Congressman Fernandez si Jian Xin Yang sa ilang iba pang negosyo at establisyimento na nag-ooperate ng ilegal. Isa sa mga ito ay isang pabrika ng bakal na nakarehistro bilang ganap na pagmamay-ari ng mga Pilipino, ngunit sa katunayan ay pagmamay-ari ni Jian Xin Yang at ng kanyang mga kasosyo sa Tsina. Ang korporasyong ito ay mayroong ilang parcel ng lupa at iba pang real property, na lumalabag sa pagbabawal laban sa pagmamay-ari ng lupa ng mga dayuhan sa Pilipinas.

Natutuklasan at naiulat ang ilang daan ng milyong piso hanggang bilyong piso na halaga ng mga ilegal na transaksyon mula sa mga operasyong ito. Bukod dito, inihayag na ang mga korporasyon sa CDO na pag-aari ni Jian Xin Yang at ng kanyang mga kasosyo sa Tsina ay may sariling daungan kung saan madalas na bumababa ang mga hindi nakarehistrong barko. Nakita rin ang daan-daang mamamayang Tsino sa kanilang mga pasilidad.

Ipinaabot ni Congressman Fernandez na ang daungan na ito ay maaaring isa sa maraming ginagamit para dalhin ang mga ilegal na droga sa bansa. Ang mga naunang pagdinig ay nag-ugnay na kay Michael Yang, dating Pangulong Duterte, at kanilang mga kasamahan sa ilegal na kalakalan ng droga sa Pilipinas. Ang hindi reguladong daungan na ito ay nagbibigay ng paraan para sa kanila na mailipat ang toneladang imported na ilegal na droga sa bansa, na tila isa itong pangunahing entry point para sa droga sa Mindanao.

Ito ay lalong nagpapahina sa mantra ni Duterte na “ayaw ko sa droga” noong kanyang administrasyon. Ang kanilang mga operasyon sa droga ay kinabibilangan ng isang kumplikadong network sa buong Pilipinas.

Ang mga indibidwal na ito ay nagtago sa likod ng tila legal na operasyon upang mapadali ang paglipat ng kanilang mga shipment ng droga. Dapat ding tandaan na, dahil sa giyera ni Duterte laban sa droga, tumaas ang presyo ng mga ilegal na droga. Ito ay isang sinadyang estratehiya ni Duterte at ng kanyang mga kasama. Hindi lamang nila naalis ang kanilang mga kalaban, kundi na-monopolyo rin nila ang ilegal na kalakalan ng droga, na kumikita ng higit pa kaysa sa dati.

Sa ibang usapin naman. Hindi lamang sa Metro Manila kundi umaabot na rin sa mga karatig na lalawigan ang problema sa kuryente.

Bukod sa mataas na singil ng kuryente, nandiyan din ang kakulangan sa suplay ng enerhiya at di pagtupad ng mga namamahagi ng kuryente na magbigay ng maayos na serbisyo sa mga konsyumer.

Hindi biro ang pagtitiis ng mga konsyumer sa mga lalawigan na ilang oras lang may kuryente, o di kaya ang madalas na brownout, pero ang pinakamalala ay mawalan ng supply ng kuryente sa buong maghapon

Kung ang ganitong sitwasyon ay mangyayari sa Kamaynilaan, malamang marami ng grupo ng konsyumer ang magpo-protesta, kaliwa’t kanang batikos mula sa media, at posibleng ipatawag ng Senado ang mga nagsusuplay ng kuryente para sa isang masusing imbestigasyon.

Pero ang nakakalungkot, kahit nakakaalarma na ang kondisyon sa mga karatig na lalawigan, walang maliwanag na solusyon ang nakalatag para tugunan ang problema.