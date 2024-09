Pagka-antala ng rice shipment, hindi dahil sa congestion

Inihayag ng Bureau of Customs (BoC) nitong nakaraan na ang pagkaantala sa rice shipment ay hindi dahil sa congestion sa Manila ports kundi dahil umano sa nakabinbin na requirements na kinakailangang sundin ng consignees.

Ito ay kasunod ng mga alalahanin na maaaring makaapekto sa presyo ng bigas ang mga pagkaantala dahil hindi pa nailalalabas ang rice shipments.

Sinabi ng BoC na handa naman nang i-release ang rice shipments sa oras na matapos ng consigness ang kanilang mga responsibilidad.

Dagdag pa nito, nasa Port of Manila pa rin umano ang 258 shipping containers na may mga bigas kung saan 237 dito ay clear na para i-release sa pagbabayad ng duties at taxes habang ang natitirang 21 containers ay pinoproseso pa para ma-clear matapos ipresenta ang Goods Declaration noong Biyernes.

Samantala, nasa 630 rice containers ang nananatili sa Manila International Container Port kung saan 492 na ang na-clear na para i-release habang ang 138na iba pa ay nakabinbin pa.

Iginiit ng BoC na walang rice shipments ang lumampas sa 30-day period ng containment sa mga pantalan, kung hindi, idedeklara ng ahensya na inabandona ang mga container.