HOTSHOTS, FIBERXERS TATAPUSIN ANG ELIMINATIONS

Ngayong may magkaparehong 5-4 win-loss card, ligtas at maayos na ang Magnolia at Converge sa Magic 4 ng Group A at quarterfinal stage ng PBA Season 49 Governors’ Cup.

Ngunit marami pa ring gagawin kapag ang Hotshots, kasama ang bagong import na si Rayvonte Rice, at ang rejuvenated FiberXers ay maghaharap sa Lunes upang tapusin ang elims sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang 5 p.m. match ay nagsisilbing virtual playoff para sa No. 3 seeding sa kanilang grupo, na hahantong sa isang date na may mas mababang ranggo na kalaban mula sa Group B, hindi ang topnotcher na iyon ng bracket, sa darating na best-of-five quarters series.

Ang mananalo ay kukuha ng pangalawang seed mula sa kabilang pool, na maaaring ang San Miguel Beer o Barangay Ginebra. Ang losing squad, sa kabilang banda, ay makakakuha ng pinakamataas na quarterfinalist mula sa tapat na seksyon, alinman sa Rain or Shine o Ginebra.

Ang Converge ay nasa kalagitnaan ng redemption tour nito matapos na huling patayin sa dalawang conference ng nakaraang season sa pinagsama-samang rekord na 3-19.

Sa ilalim ng bagong coaching staff na pinamumunuan ni interim Franco Atienza, assistant coach Charles Tiu at consultant Rajko Toroman, nalampasan ng FiberXers ang mababang marka na may natitirang laro sa elims at bumalik sa playoffs.

Ang FiberXers na pinamumunuan nina Alec Stockton at Jalen Jones ay nanalo sa kanilang huling tatlong assignment, kabilang ang quarters-clinching 105-97 upset ng Group A No. 2 Meralco noong Setyembre 18.

Si Jones ay nasa kanyang pangalawang appearance para sa Converge vice ang nasugatan na si Scotty Hopson at dapat na mas pamilyar sa kanyang koponan ngayon kumpara sa debuting Rice, na dumating noong Sabado upang pumalit kay Shabazz Muhammad.

Nahaharap si Muhammad sa namamaga na tuhod, na natamo niya sa 82-84 pagkatalo ng Magnolia sa TNT noong Setyembre 17, at hindi nakuha ng Hotshots ang 110-94 paggupo sa NorthPort noong Biyernes. Nadama ng squad na hindi sulit na ipagsapalaran ang karera ni Muhammad at ang pagtakbo ni Magnolia sa playoffs sa puntong ito.

Si Rice, na nakalista sa 6-foot-4, ay huling nababagay para sa Liaoning Flying Leopards sa Basketball Champions League Asia, kung saan nag-average siya ng 17 puntos, 2.3 rebounds at 3.0 assist habang nag-shoot ng 35.3 porsiyento mula sa malalim.

Samantala, SA ikatlong pagkakataon sa anim na season, tatanggap ng major award si San Miguel Corporation (SMC) Sports Director Alfrancis Chua mula sa PBA Press Corps sa pagdaraos nito ng 30th Awards Night sa Martes sa Novotel Manila Araneta City.

Si Chua ay nakatakdang parangalan muli ng Danny Floro Executive of the Year Award para sa mga kontribusyon na nagawa niya para sa Gilas Pilipinas men’s national team, habang tinitingnan din ang operasyon ng mga koponan sa ilalim ng SMC umbrella sa San Miguel Beer, Barangay Ginebra, at Magnolia bilang pare-parehong title contenders sa unang play-for-pay na liga sa Asia.

Si Bones Floro, apo ng magiliw na may-ari at executive ng Crispa team na si Danny Floro kung saan pinangalanan ang parangal, ay inimbitahan din na personal na ibigay ang parangal kay Chua sa kaganapang iniharap ng Cignal.

Isang dating manlalaro at kampeon na coach bago lumipat sa mundo ng korporasyon, si Chua ay magiging pangalawang tatlong beses na tatanggap ng espesyal na parangal pagkatapos ng yumaong manager ng RFM na si Elmer Yanga.

Dati, si Chua ang Executive of the Year noong 2018 at 2022, habang si Yanga ay nanalo ng award tatlong sunod na taon mula 1993 hanggang 1995.

Ayon kay league chief statistician Fidel Mangonon III, sina Chua at Yanga ay dalawa sa siyam na executive na multiple winner ng award na ibinibigay ng mga lalaki at babae na regular na nagko-cover sa PBA beat.

Ang gobernador ng Barangay Ginebra ay unang nasangkot sa Gilas Pilipinas bilang manager ng koponan na gumawa ng kasaysayan sa 19th Asian Games noong nakaraang taon sa Hangzhou, China sa pagkapanalo ng unang gintong medalya ng bansa sa basketball pagkatapos ng 61 taon.

Dahil sa kanyang abalang trabaho, siya ay sumuko sa posisyon kalaunan, ngunit itinalaga ang Barangay Ginebra deputy na si Richard Del Rosario bilang kanyang karapat-dapat na kapalit at makipagtulungan sa pambansang coach na si Tim Cone.