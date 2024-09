Andrea at Xyriel, pinagsasabong ng fan

Tila pinagsasabong ng isang fan sina Andrea Brillantes at Xyriel Manabat.

May nagkomento kasing isang netizen sa litrato ni Xyriel at sinabing “Andrea is much hotter”

Agad namang sumagot si Xyriel ng “agree.”

Ang feeling naman ng fans ay wala dapat comparison dahil magkaibigan ang dalawa.

“Both beautiful, acting wise parehong may talent Saka best friends Sila since mga Bata.”

“Good friends sila at hindi na dpat pinagkukumpara Kasi they’re both gorgeous.”

“Aagree talaga Yan si Xyriel Kasi bestfriend niya yan si Andrea di niyo mapag away ang mga Yan mula Bata pa sila Hanggang Ngayon Ganon parin sila kaclose Wala nagbago.”

***

Now it can be told. Labis palang nag-alala si Liza Soberano nang mahuli ng Bureau of Immigration si Jeffrey Oh, ang kapartner ni James Reid sa management company niyang Careless.

Mismong si Ogie Diaz ang nagpatotoo nito sa kanyang sa kanyang vlog.

Sinabi ni Ogie na totoong tinawagan ni Liza si James Reid ukol kay Jeffrey.

“Totoo yun,” say ni Ogie. Marami palang tinawagan si Liza para matulungang makalabas si Jeffrey simula nang maaresto ito ng BI.

“Tsaka andun sa interview mo, nay, na humingi ng tulong si Liza Soberano kila attorney para makalaya si Jeffrey Oh. True?” tanong ni Mama Loi kay Ogie.

“Oo, totoo yun na si Liza tumawag sa Careless, at kay James Reid at kung kanino pa kung sino ang pwedeng makatulong kay Jeffrey Oh,” sagot ni Ogie.

“In fairness, dahil sa friendship ni Liza kaya natulungang makalabas si Jeffrey Oh,” dagdag pa niya.

Paglilinaw pa ni Ogie, si James lang ang CEO ng Careless.

“Wala naman siya (Jeffrey)sa pangalan ng Careless, si James Reid lang ang andun,” say ni Ogie.