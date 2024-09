Ahtisa Manalo, maalindog na dyosa-bel

Pinaka-maalindog at walang puwedeng kumabog sa paandar ni Ahlisa Manalo, na ang suot na pambansang kasuotan para sa Miss Cosmo International ang inspirasyon ay ang Mars Ravelo likhang katauhan na si Dyesabel, ang pinaka-tanyag na sirena na nakukit na talaga na sa popular na kultura at kamalayan nating mga Pilipino. At dahil nga eksenadora talaga si binibining Manalo sa nasabing patimpalak kagandahan, ang mga pageant aficionado, bininsagan siya bilang “dyosa-bel” na hindi naman talaga pwedengh itangggi at paggdudhan, hindi ba naman?

Sa kanyang mga lehitimong social media sites, siento porsiyentong tutulo laway at may kung anong mala-malagkit na pupuslit sa ari-arian ng maraming kalalakihan dahil taglay na alindog at karisma nitong si binibing Manalo.

Iba ang kanyang panghalina. At mas lalong pangmalakasan ang kanyangh pangrahuyo. Ang tulad niya ay isang nakakabighaning dalaga na may hinhin na tangi at dakilang kagandahan kaya ang mga Pinoy barako, siempre pa kasama na rin diyan ang mga babaeng nagnanasa, nakikipagtalik at nagmamahal sa kapwa nila babae, ay haling na haling at hangang-hangang sa panalong-panalo niyang awrahan at dating nawin sa maraming kalalakihan.

Dahil nga dyosa-bel siyang totoo, ilan sa mga karanagaln niyang sinungkit ay ang Miss International 2018 first runner-up, 2nd runner-up sa Miss Universe Philippines 2024 beauty pageant bilang representative ng lalawigan ng Quezon at sa kasalujuyan ay umaariba ang kagandahan bilang kinatawan ng bansa sa Miss Cosmo 2024 pageant na ang grand coronation night ay mangyayari ngayong 5 Oktubre sa Ho Chi Min, Vietnam.

Ang dalagang tulad niya ay hindi habang buhay ng nakaukit sa puso at puson ng maraming hombre. Walang lalaking hindi pinapangarap ang kanyang tinataglay na mga pambihira – ganda ng mukha at kurbadang katakam-takam!

Ang dyosa-bel ng kasalukuyang henerasyon, Ahtisa Manalo, Humahataw ang iyong pagiging kaakit-akit at marikit!

***

Tapos ang isang pangmalakasang pagrampa ng mga modelo, major bituin at minor starlet sa isang fashion show na ang tanging saplot lamang ay kanilang mga damit panloob pero sa sangrekwang kalalakihang rumampa sa nasabing ganap, ang tunay na nagpainit sa mga kalamnan ng mga diwata at sirenang totoo, sangkababaihan at mga lalaking nakikipagniig sa kapwa nila lalaki na nakasaksi sa fashion payanig ay si Bruce Roeland.

Bruce Almighty ang turing sa Sparkle male starlet na talagang ang kumpiyana sa pagrampa sa catwalk ay buong-buo! Tangoing black underwear ang saplot ni Roeland at talagang literal siyang too sexy for any shirt kaya maraming humanga sa binatang makisig na maganda ang mukha at tindig.

Sa mga may fetish sa armpit hairs, marami sa kanila ang literal na nag-wet,wet, wet kasi sa bahagi ng catwalk kung saan pwedeng panandaliang mag-strike a pose and vogue ang mga kasali sa rampa, nung moment na ni Bruce, may pa-kili-jili reveal ito na talaga namang bulbulin, huh!

Handang-handa na si Bruce Roeland para sa kanyang close up kaya makaka-asa na ba ang lahat na ang kanyang pamunuan, eh pag luluningningin na ang kanyang bituin, mula sa pagiging starlet to a major bidang lalaki? Kaabang-abang ang sagot sa tanong na yan, sa true lang tayo.