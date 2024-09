Bong Go takes part in Naga City's Peñafrancia festivities

Senator Christopher “Bong” Go was in Naga City 19 September to partake in celebrations during the Peñafrancia Voyadores Festival, which honors the image of Our Lady of Peñafrancia.

The event, featuring a colorful procession from the Basilica to the Metropolitan Cathedral, attracted thousands of devotees and tourists to the city.

As a Guest of Honor, Go praised the dedication and faith of those in attendance, stating, "Ang Peñafrancia Voyadores Festival ay hindi lamang isang religious event, ito ay simbolo ng matibay na pananampalataya, pagkakaisa, at kultura ng ating mga kababayan dito sa Naga City at sa buong Bicol Region. Ako po’y nakikiisa sa inyo sa panalangin at pasasalamat sa Mahal na Ina para sa patuloy Niyang paggabay sa ating mga kababayan."

He also highlighted the importance of unity in preserving Filipino traditions.

“Ang dedikasyon ng mga deboto sa Mahal na Ina, ang prusisyon, at ang makulay na selebrasyon ay nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga bisita na nais maranasan ang malalim na pananampalataya at makulay na kultura ng inyong rehiyon,” Go added.