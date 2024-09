HOTSHOTS TARGET ANG PLAYOFF BERTH

Mga laro ngayon

(Ninoy Aquino Stadium)

5 p.m. --- Phoenix vs NLEX

7:30 p.m. --- NorthPort vs Magnolia

Layunin ng Magnolia na kumpletuhin ang playoffs cast sa Group A laban sa isang may kapansanan sa NorthPort side na sinusubukang manatiling buhay sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup ngayong araw sa Ninoy Aquino Stadium.

Malaki ang bentahe ng Hotshots sa firepower dahil mapipilitan ang Batang Pier na laruin ang sans injured reinforcement na si Venky Jois at walang agarang kapalit sa isang napakahalagang 7:30 p.m. sagupaan.

Nag-iiwan ito ng pagbubukas para sa Magnolia, na may pantay na 4-4 win-loss record, upang makabalik sa winning track at sa wakas ay mapunta sa crossover quarterfinals kasama ang defending champion TNT (7-1), Meralco (6- 3) at Converge (5-4).

Kung wala si Jois, na nakatakdang sumailalim sa operasyon sa kanyang gutay-gutay na kanang Achilles noong Biyernes, ang Hotshots ay pinapaboran na ulitin ang kanilang 105-94 tagumpay sa kanilang unang pagkikita noong Setyembre 4.

Nagkataon, na-sideline din si Jois dahil sa injury sa kanilang first-round match.

Ang Hotshots ay naghahanap upang makabangon mula sa isang malungkot na 82-84 pagkatalo sa Tropang Giga noong Martes.

Ang NorthPort, sa kabilang banda, ay kailangang maghanap ng paraan para makawala sa two-game slide na may all-Filipino roster o ito ay magiging maagang bakasyon.

Naitulak ang Batang Pier sa bingit ng eliminasyon matapos masipsip ang 99-107 kabiguan sa FiberXers bago yumuko sa Meralco, 104-114, noong Sabado sa laro kung saan nahulog si Jois dahil sa injury.

Nasa kina Arvin Tolentino, Joshua Munzon, Will Navarro at beteranong dating Magnolia guard na si Jio Jalalon na manindigan laban sa Hotshots assault na pinamumunuan nina Shabazz Muhammad, Paul Lee, Jerick Ahanmisi, Zav Lucero at Mark Barroca.

Samantala, sinusubukan ng skidding NLEX na ibalik ang sarili sa tamang landas sa 5 p.m. Group B showdown laban sa din-ran spoiler Phoenix.

Bitbit ang 3-5 slate na nakatabla sa Blackwater, ang Road Warriors ay nagnanais na mabawi ang kontrol sa kanilang bid sa playoffs may dalawang laro na lang sa eliminations. NLEX plays quarters-bound Barangay Ginebra San Miguel on Sunday.

Sinakop ng San Miguel Beer (6-2), Rain or Shine (6-2) at Gin Kings (6-3) ang unang tatlong quarters berths.

Ang kapalit na import ng Road Warriors na si DeQuan Jones ay nagkaroon ng impresibong debut na 49 puntos at 11 rebounds sa 114-123 overtime sa Elasto Painters noong Martes.

Sina Jones, Robert Bolick, Javee Mocon at Rob Herndon ay inaasahang maghahatid ng mga kalakal upang maiwasan ang upset na palakol ng Fuel Masters.

May hawak na 1-8 card ang Phoenix. Nasungkit ng Fuel Masters ang 96-112 pagkatalo sa Gin Kings noong Miyerkules.

