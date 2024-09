Cindy Miranda, prinsesa ng mga di pa nga sikat, laos na agad

***

Marami ang nalulungkot at naawa sa kasalukuyang kalagayan ng aktor na si Ken Chan. Kahit pa nga kapapanalo lamang niya bilang pangunahing aktor para sa “Papa Mascot” na ibinigay ng isang academe-based award giving body, mas marami ang mas gustong pagtuunan ng pansin ang “syndicated estafa” case na kanyang kinasasangkutan.

Nakakabahala rin ang mga nagpapanggap ng may malasakit kay young master Chan at ang mga nagsusulat at naglulubid ng mga kwento na diumano ay mula sa mga mapapagkatiwalaang source.

Ang tanging source at may bersyon ng katotohanan sa pangyayaring ito ay si Ken kaya kahit magtanong pa kayo sa kung sino-sino, at inyong sinasabi na talagang mapapagkatiwalaan ang impormasyon mula sa inyong sources, mas mainam na manahimik na lamang at hayaan kung sino ba talaga ang itinalagang legal counsel ni Chan para magsumite ng mga dapat i-sumite sa Korte at siya rin lamang ang may karapatang magbigay ng opisyal na pahayag patungkol dito.

Tiyak, pag-uwi ni Ken Chan, lahat ng mga bagay-bagay na ito ay kanyang haharapin. Mabuti at mabait na tao ang mahusay na aktor kaya wag natin itong pangunahan sa kung ano ang kanyang dapat gawin at huwag tayong magsalita on his behalf na umaarte tayong alam natin ang puno’t dulo ng lahat.