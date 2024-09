Maris Racal nadismaya

“I made a commitment kasi and this is booked na way early this year. I appreciate naman the production and ABS-CBN, they really tried to move things around for me ‘cause they know how important TIFF (Toronto International Film Festival) is for me. They really tried. They really tried to change the schedule but matagal na talagang naka-book,” paliwanag niya.

“Doable naman sana kung sa Pilipinas lang ‘yung shoot, kaso sa Italy kasi ang daming madadamay na schedules, na-book na mga places,” dagdag pa niyang paliwanag.

Ang nakakaloka pa, natanggap ni Maris ang kanyang visa sa araw ng kanyang pagpunta sa Italy para mag-taping.

“My visa got approved kaninang umaga (September 10). Heartbreaking. But it’s not about me naman eh, the important thing is there is a Filipino movie na kasama sa TIFF 2024. Direk Tonet (Jadaone) will be there. I’ll be there in spirit. Beaming with pride, I’m in Italy to support them,” say niya.

“I’ve moved on. Ang dami ko nang naiyak, I’m like okay lang ako,” dagdag pa ng dalaga.