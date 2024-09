James Reid sinupalpal ang fans ni Nadine Lustre

Parang sinupalpal ni James ang fans ni Nadine na umaasang magsasama sila sa isang teleserye sa ABS-CBN.

Mix naman ang reactions ng netizens sa tinuran ni James.

“Matured james. He really love Issa. Sabi nga niya, they all have their own partners and had moved on. So its already 2024, move on na rin.”

“Walang excited manood hnd q sayangin khit peso sau C ISSA nlang manood sau.”

“He’s right...di na dapat Kasi may mSasaktan.. Marami.”

***

Kim Chiu balik-biking

Talaga palang healthy living itong “It’s Showtime” host na si Kim Chiu.

Ipinost niya kasi ang kanyang biking journey kasama ang ilang kaibigan. Matagal na rin siyang hindi nakapag-biking.

“#GRWM. Its been awhile since my last bike out!!! Nakakamiss!!! UP-hell gone crazy!!!! till the next!! Thanks for the invite coach @siraoulo and for the only videos sa group ride!!! thank you for letting us tag along clark bike group! Hihi yun ba tawag? Good morning everyone!!! #KIMadvenCHIUreProbably the last for this bike before I say byebye!!!”

‘Yan ang caption niya sa video ng kanyang post sa Facebook account niya.

Maraming fans ni Kim ang natuwa sa pagbabalik niya sa isa niyang favorite sports.

“Kailan ulit kau mag ba bike together?

Abang abang kmi lagi sa mga gym and running activities nyo dalawa. You’re so cute kc pagmasdan doing the same hobbies and interests. We love you KimPau.LOLA MAESTRA avid KimPau fan here.”

“yes Kimmy,you deserve a rest ,you look so fit i think you don’t need this for now. we love and support you all the way.”

“Nice one kimmy Kim Chiu more bike ride to come with boss Paulo Avelino.”