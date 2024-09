Liza Soberano hindi pa falling star

May add-on chika na may bago na daw namamahala at namumuno sa karera ni Liza sa Hollywood at isa raw itong pangmalakasang talent management. Kung true, eh di bongga at sana nga ma-unleash at ma-maximize nila ang full potential ni Liza bilang istariray na star at hindi lang ito manatili bilang pahara-hara kung saan-saan na istarlet, huh! Kaya sige manalig na tayo na hindi pa tapos ang laban sa karera ni Liza Soberano na talaga namang may hinhin na tangi at dakilang ganda, hindi ba naman?

***

Ang siguradong hindi mga falling star, sina Kathryn Bernardo at Alden Richards na ngayon pa lamang, ipinapakita at ipinapadama na ang fuerza at lakas ng kanilang balik-tambalang pelikula, ang “Hello, Love, Again.”

Kamakailan, inanunsyo na pwede na bumili sa merkado ng tickets para sa nasabing pelikula na sa Nobyembre 13 itatanghal sa mga sinehan. Higit na sa kalahating milyon ang advanced ticket sales nito, nung unang araw na opisyal na bentahan ang cinema tickets. Ang taray, hindi ba naman! Habang tinitipa namin ang pitak na ito, tiyak na kung anumang opisyal na pigura ang ibabalita, tiyak na by the millions na ang sales nito.

Pinatikim na rin at mas lalong nagpa-excite sa KathDen fans ang bagong teaser para sa pelikula at talaga namang, alam na alam na talagang bound to be an epic at legend ang inaabangang pelikula.

Kaya ngayon pa lang, congratulations na sa “Hello, Love, Again” artistic at production team. Mahusay kayo! Mabuhay kayo!