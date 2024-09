GIN KINGS HANGAD ANG PLAYOFF SPOT

Mga laro ngayon

(Ninoy Aquino Stadium)

5 p.m. — Meralco vs Converge

7:30 p.m. — Ginebra vs Phoenix

Ang tinamong 49-point beat down sa kamay ng San Miguel Beer ay isang seryosong bagay para kay head coach Tim Cone at sa nalalabing bahagi ng Barangay Ginebra San Miguel.

Ang prangkisa ay hindi nakakita ng gayong kabangisan sa makasaysayang kasaysayan nito at isang nakakahiyang mantsa sa reputasyon ni Cone.

Ito ay isang pagsubok sa pagkatao para sa Kings na gumawa ng mabilis na pagbabalik mula sa kanilang kakila-kilabot na karanasan sa kanilang panibagong bitak sa pagkuha ng playoffs seat laban sa halos hindi nabubuhay na Phoenix sa Group B ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup ngayong araw sa Ninoy Aquino Stadium.

Sinisikap ng Ginebra na burahin ang mapait na aftertaste ng 82-131 pambubugbog nito sa kamay ng Beermen noong Linggo sa isang laro kung saan ang sniper ng San Miguel na si Marcio Lassiter ay naging all-time leader ng liga sa triples na ginawa sa 7:30 clash.

Ang pinakatagilid na pagkatalo ng Kings at Cone ang nagtulak sa kanila sa ikatlong puwesto na may 5-3 win-loss record.

Ngunit habang ang Ginebra ay mayroon nang isang paa sa quarterfinals, ang Fuel Masters ay nakikipaglaban para sa kaligtasan sa isang madilim na hangarin upang umabante sa susunod na round.

Tinapos ng Phoenix ang pitong larong pagkatalo matapos na tuluyang makapasok sa win column sa kapinsalaan ng Blackwater, 119-114, noong Linggo.

“We got over the hump and we will work hard in our next games. As long as we have games to be played, we’ll continue to play our best (and hope to reach the playoffs),” sabi ni Fuel Masters head coach Jamike Jarin.

Ngunit kahit isang sweep sa huling dalawang laro nito ay maaaring hindi sapat para umabante ang Phoenix dahil ang isa pang panalo ng NLEX o Blackwater ay mangangahulugan ng elimination.

Binandera ng reinforcement na sina Brandone Francis, RR Garcia, Jason Perkins, Kai Ballungay at Ricci Rivero ang misyon ng Fuel Masters na maghiganti sa first round tormentor Kings na pinamumunuan nina Justin Brownlee, Japeth Aguilar, RJ Abarrientos at Scottie Thompson.

Samantala, hangad naman ng Meralco na palakasin ang tsansa nitong makuha ang top seed sa susunod na round sa pagsalubong nito sa Converge sa kanilang 5 p.m. labanan.

Gamit ang 6-2 card, ang Bolts kasama ang Group A leader defending champion TNT (6-1) ay pasok na sa playoffs.

Ngunit hindi bumabagal ang Meralco dahil sinusubukan ng Philippine Cup champion na bumuo ng momentum para sa susunod na round.

“We don’t know who we’re playing (in the quarterfinal). For us, we probably want to use these next two games as building blocks moving into the playoffs,” saad ni Bolts coach Luigi Trillo.

Sa 4-4 record, kailangang walisin ng FiberXers ang huling dalawang laro nito laban sa Meralco at Magnolia sa Lunes para sa pagkakataong tumuloy sa playoffs.

Ang Converge ay nagmumula sa 100-99 pagtakas sa Terrafirma, lahat ay salamat sa panalong laro na four-pointer ng import na si Scotty Hopson.