GREEN ARCHERS SINILO ANG BLUE EAGLES

Bumangon ang De La Salle University mula sa dugout na paninigarilyo nang sinunog nito ang Ateneo de Manila University sa pamamagitan ng malakas na ikalawang kalahati para sa tabing 74-61 panalo sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 men’s basketball tournament noong Linggo sa Mall ng Asia Arena.

Kinokontrol ng mga nagdedepensang kampeon ang mga board at gumawa ng isang pagpatay mula sa mga pangalawang serving sa isang clinical beatdown ng kanilang archnemesis para sa solong pangunguna sa kanilang ikatlong panalo sa maraming pagsisimula habang pinapanatili ang Blue Eagles na walang panalo.

Si Reigning Most Valuable Player Kevin Quiambao ay lumandi ng triple-double — 13 puntos, 13 rebounds at pitong assist — para pamunuan ang La Salle, na nilimitahan ang Ateneo sa 21 puntos lamang sa ikalawang kalahati.

Si Mike Phillips ay may double-double na 13 puntos at 14 na rebounds habang si JC Macalalag ay may siyam para sa Green Archers, na nalampasan ang Blue Eagles, 62-37, kabilang ang 24 offensive boards.

Pinahirapan ng Taft-based squad ang Blue Eagles sa ikatlong canto dahil napanatili ng depensa ng Green Archers ang oposisyon sa apat na puntos lamang. Ang Ateneo ay mayroon lamang dalawang field goal sa panahon na ang huli ay nagmula sa isang goal-tending infraction na tinawag kay Mike Phillips.

Napanatili ng La Salle ang kanyang mainit na pagbaril sa huling canto kung saan itinulak ni Macalalag ang bentahe ng kanyang koponan sa 66-46 sa isang kumpletong three-point play sa huling 8:28 ng laro.

Napanatili ng La Salle ang distansya nito sa halos lahat ng opening half, hindi na hinayaan ang Ateneo na matikman ang pangunguna.

Ang Green Archers ay gumawa ng isang mahusay na 10-3 run sa ikalawang yugto upang bumuo ng 36-25 separation sa 4:22 na natitira sa isang magandang alley-oop pass ni Quiambao kay Raven Gonzales.

Ngunit ginawang interesante ng Blue Eagles ang pagpasok sa break sa pamamagitan ng 15-4 na counterattack na sinelyuhan ng triple ni Waki ​​Espina para buhol ang laro sa 40 may 34 segundo ang nalalabi.

Isang galit na galit na pagtatapos sa unang kalahati ay naganap nang ang La Salle ay umiskor sa tatlong sunod na possession. Nakuha ni Phillips ang isang offensive board mula sa isang missed free throw at napunta sa foul line.

Nilubog niya ang kanyang una at hindi nakuha ang kanyang pangalawa ngunit hinatak niya ang offensive board at natagpuan ang isang teammate na nakabukas para sa isang trey. Lumalabas ang putok ngunit ibinalik ito ni Phillips sa buzzer para sa 44-40 La Salle lead sa halftime.

Ang pinakamasamang simula ng Ateneo sa loob ng 11 taon ay nagpatuloy sa isa pang double-digit na paghagupit. Si Shawn Tuano ang nag-iisang Blue Eagle sa double figures na may 18 puntos.

Samantala, nabawi ng Adamson University ang pagkawala ng pride kasunod ng 30-point beating sa pamamagitan ng paglabas ng galit sa University of Santo Tomas (UST) para sa morale-boosting, 69-56, panalo sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 men’s basketball tournament Linggo sa Mall of Asia Arena.

Kinulong ng Falcons ang opensa ng Tigers sa ikatlong quarter, na nilimitahan ang dating unbeaten squad sa anim na puntos lamang at nagtakda ng tono para sa dominanteng panalo.

Tumapos si Monty Montebon na may 15 puntos at humakot ng limang rebounds habang unang taon ay ipinadama ni AJ Fransman ang kanyang presensya na may double-double na 11 puntos at 10 tabla para sa Adamson, na nagtabla sa biktima nito sa 2-1 win-loss card.

Ang transferee ng Adamson na si Royce Mantua ay mahusay sa field, nag-drill ng 4-of-5 field goals para matapos na may 11 puntos sa kanyang unang outing laban sa kanyang dating squad.

Nakita ni head coach Nash Racela ang blowout na kahit papaano ay nagpasigla sa kanyang mga tauhan kasunod ng 82-52 paghagupit sa kamay ng defending champion De La Salle University sa kanilang nakaraang laro.

“I think there were some doubts heading into the game after struggling the last few days. What the first half showed was we can stay with them. After the break, it’s a realization that we can actual pull this one out despite UST having a stronger line-up and support compared to last year,” sabi ni Racela.

Isang maningning na 17-1 run para tapusin ang ikatlong canto ang naging dahilan ng 35-37 deficit ng Falcons sa 52-38 na bentahe patungo sa payoff period.

Nagpatuloy ang mainit na pamamaril ng Adamson sa fourth quarter kung saan itinulak ng beteranong si Joshua Yerro ang kalamangan ng koponan sa 20 para sa 67-47 count matapos makumpleto ang isang three-point play sa nalalabing 2:28.

Ang Tigers, sariwa pa sa pagtatapos ng siyam na taon, 17-game losing skid sa Ateneo de Manila University, ay bumangon sa isang malakas na simula nang magtayo sila ng 18-8 lead.

Ngunit nag-rally ang Falcons para pigilan ang pagdurugo at na-outscore ang UST sa ikalawang canto, 20-12.

Pinasok ng Adamson ang kalahati na may 33-32 kalamangan, na nagpasigla sa pagsabog ng ikalawang kalahati ng Falcons.