BINI Maloi nag-sorry

Nag-sorry si BINI Maloi Ricalde matapos umani ng batikos sa pag-repost niya ng isang Tiktok video.

Sa video kasi ay tila ginagaya ng isang lalaki ang pagsasayaw ng PWD, bagay na inalmahan ng netizens.

Sabi ni @minionjeans sa Twitter: “Laughing at and reposting a video that mocks people with disabilities is NOT and will never be okay. To that Louie guy, Maloi, and EVERYONE who liked, laughed, or reposted this video, please take the time to educate yourselves and learn why this is topic is sensitive.”

Sabi naman ni @newgummy143801: “he did not have a disability. he was mocking pwds.”

Ang comment ni Maloi sa video ay: “NAPATAWA MO AKO HAHAHAHAHAAHAHA.”

Dahil dito ay nabatikos si Maloi dahil sa kanyang insensitivity dahil ishinare pa niya ang video na nagpapakita ng panglalait sa PWDs.

Agad namang nag-sorry si BINI Maloi through her Twitter page.

“Saw the tweets. I am deeply sorry. It will never be my intention to hurt anyone. I respect everyone regardless of who and what they are. I will be more careful next time,” say niya.

“Thank you to those who educated me nicely. I appreciate you all,” dagdag pa niya.

Ipinagtanggol ni Bianca Gonzales sina Fyang at Jas na nagbardagulan sa Pinoy Big Brother Gen X edition kamakailan.

Nagkapersonalan kasi ang dalawang palabang housemates at nagpalitan sila ng masasakit na salita, dahilan para i-bash sila ng netizens sa social media.

“I will say this: Both Fyang and Jas do not deserve the extremely hateful posts and threats against them. Just because may nagawa o nasabi ang isang housemate na hindi natin gusto, hindi ibig sabihin na worthy sila ng ganitong level ng hate. Tulad natin, totoong tao sila na nagkakamali, at pwede ring matuto,” say ni Bianca.

Sa pakikipag-usap nina Fyang at Jas ay nag-sorry sila kay Kuya sa kanilang inasal.