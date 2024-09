Maureen Wroblewitz umaariba ang kaseksihan

Two piece ba kamo? Yes! Laban na laban ang Asian supermodel sa saplot niyang zebra print swimsuit habang kumikilos ayon sa kanyang ganda sa isang baybayin sa Italya. Oh di ba! Nagpapasagitsit ng init at sa ibang bansa pa. Iyan ang tunay na dakila ang kagandahan, hindi ba naman? Busog na busog ang mga tunay na hombre sa kanyang body beautiful at ang mga babaing nagmamahal, nagnanasa at nakikipagtalik sa kapwa nila babae, pinapantasya talaga ang supermodel at beauty queen.

Pag ganito naman kaganda ang iyong makikita, alam na alam na nagiging mapaglaro at pilyo ang mga imahinasyon, lalo na sa mga marurupok at kay bilis madarang.

Hindi naman issue kay Maureen Wroblewitz ang pagbalandra sa kanyang kaseksihan lalo na nga’t bilang super model at beauty, ang pagsusuot ng two piece swimsuits eh talagang kasama sa kanyang propesyon. Kaya go Maureen Wroblewitz! Slay kung slay!

***

Christmas in September, iyan ang kaganapan sa selebrasyon ni Arjo Atayde na ginawa bilang pasasalamat niya sa pagkapanalo ng “Cattleya Killer” director na si Dan Villegas at sinulat ni Dodo Dayao, at itinanghal sa Prime Video nung isang taon.

Mahigit sa 100 entertainment press people, bloggers, vloggers at showbiz TV crews ang inimbitahan ni Atayde para pasalamatan sa kanilang walang sawang pagtulong, suporta at pagmamahal sa kanya bilang aktor, at siempre pa bilang isang Kongresista.

Pangalawang international trophy na ni Atayde ang kanyang inuwi mula sa Content Asia Awards. Ang una niya ay nagmula sa Asian Academy Creative Awards kung saan best actor victory ang kanyang inuwi para naman sa “Bagman.”

Maliban sa kanyang acting at political career, marami siempre ang mausisa sa buhay may-asawa niya at sa kanyang maybahay at kabiyak na si Mrs. Maine Mendoza- Atayde.

Dahil nga busy sila sa kapwa nilang mga karera, ang pagbibiyahe sa ibang bansa ang perfect quality and bonding time nilang mag-asawa. Gustong-gusto niya rin ang pasta dishes na iniluluto ni Maine sa kanya. Klinaro niya rin na wala pa interesting at infanticipating stage ang kanyang kabiyak.

Dahil nga literal na he serves two masters, ang politika at showbiz, saan ba siya mas masaya at saan siya mas may makukuhang fulfillment?

Sagot ni Arjo: “That is a very good question but a difficult one to answer. Hmmm…. Let me think about it. You know, I am in public service because I want to help others. This is not lip service. I serve because I can and I have the means to it. And I am not doing it because I want to derive fulfilment from it. Now that I am in public service I do what I can to be of assistance. It feels great to see that what I am doing are bearing good fruits and that the sincere thank you that my constituents give me, the smile from, their sincerity, priceless yun for me. For acting, I am grateful that I get to do roles that constantly challenge my creativity as actor. The roles they give me fuels my imagination, stirs my passion, and I love giving life to characters that are not the usual type of men. I want them good and bad. So I hope that answers your question. Both are rewarding.”

O di ba, panalong-panalo si Arjo Atayde!