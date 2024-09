Kollette Madelo makulit na PBB housemate

Sa isang video ay itsinika ni Kollette ang sampung bagay about herself.

“Mahilig akong magkamot sa ulo na para akong may kuto. Yung facial expression ko kapag nagkakamali ako. Mahilig akong mag-vlog kahit walang nanonood. Mahilig akong mag-Tiktok, maglaro ng Roblox,” say niya.

“Nabubulol ako kapag kinakabahan. Sumasayaw ako randomly kahit wala namang music. Mahilig akong kumain. Mahilig akong mang-asar. Makulit din ako,” dagdag pa niya.

Sa interview about five things she can’t live without ay inisa-isa ng dalaga ang mga hindi puwedeng mawala kahit saan man siya naroroon.

“Lip oil kasi gusto ko kapag humarap sa camera ay shiny ang lips ko. Deodorant. Lotion para pag bago kang ligo maganda tingnan. Eyebrows para maganda ang look. Ipit sa buhok kasi para akong aswang kapag hindi nakaayos,” say niya.