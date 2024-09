FIBERXERS PINATAOB ANG DYIP

NANG kailanganin ng Converge ang four-point shot sa namamatay na mga segundo, sino pa ang lalapitan kundi ang import na si Scotty Hopson?

Sa pangalawang pagkakataon sa PBA Season 49 Governors’ Cup, naihatid ni Hopson ang kill shot mula sa extended arc habang ang FiberXers ay nag-rally sa Terrafirma, 100-99, para palakasin ang kanilang quarterfinal drive noong Sabado sa Ninoy Aquino Stadium.

Ginawa ni Hopson ang encore ng game-winning bomb mula sa 27 feet na dati niyang ibinagsak sa pinaghirapang 96-95 na panalo ng Convege laban sa TNT sa unang round noong Agosto 27 sa Smart Araneta Coliseum.

“It’s nice when you have a weapon like that. You have to use it,” sabi ni Converge coach Franco Atienza sa four-point shot na muli nilang sinamantala matapos makabawi sa tatlo mula sa seven-point deficit sa huling 1:40.

“Well, we have to take chances (on the four-point line) as we don’t know our chances kapag nag overtime pa. It’s just nice that again, that four points was available and again, Scotty Hopson is there. Lightning struck twice for us,” dagdag niya.

Napakahalaga ng panalo na ito dahil itinaas nito ang record ng Converge sa 4-4 sa Group A para sa ikaapat na puwesto sa unahan ng NorthPort (3-5) sa karera para sa apat na upuan sa Last-8.

Ang Dyip (0-8) ay nagpasabog ng isa pang magandang pagkakataon para makalusot, katulad ng nangyari nang ibagsak nila ang tila panalong laro sa 98-99 heartbreaker sa Magnolia noong Huwebes.

Ang FiberXers ay tila napahamak bago nagpakawala si Schonny Winston ng personal na 6-0 na sabog upang ilagay ang Terrafirma sa loob ng isa sa 97-96 may 16.2 segundo ang natitira.

Binigyan ni Kevin Ferrer ang Dyip ng mas maraming breathing room kasama ang kanyang dalawang charity, 99-96, may 6.6 ticks ang natitira.

Pagkatapos ay dumating si Hopson, na, na sumasalamin sa kanyang winning act laban sa TNT, ay pumunta sa isang magandang lugar sa kanang bahagi ng four-point arc at inilunsad ang go-ahead heave.

Sinubukan itong nakawin ng Dyip counterpart na si Antonio Hester ngunit hindi nakuha ang marka mula sa short-range sa buzzer.

Si Winston ay nakakuha ng scoring honors para sa Converge na may 19, kabilang ang 13 sa pang-apat, na may pitong rebounds. Si Hopson, na 2-of-2 mula sa fourth-point territory, ay nagtapos na may 18 plus nine boards.

Sinira ng FiberXers ang 28-point, 11-rebound effort ni Hester.

Samantala, ang Meralco ay agad na sumugod sa isa pang masamang hampas ng suwerte na nagpagulong-gulong sa NorthPort para makabuo ng 114-104 panalo noong Sabado at makabalik sa landas sa PBA Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Nagtala si Allen Durham ng 23 puntos at 13 rebounds sa loob lamang ng tatlong quarter ng aksyon habang sina Chris Banchero at Chris Newsome ang nagbigay ng liderato sa kahabaan na nagbigay-daan sa Bolts na pigilin ang Batang Pier.

Ang panalo ay nagpabangon sa Meralco mula sa 99-108 pagkatalo sa TNT dalawang gabi lamang ang nakalipas habang itinaas ang kanilang Group A record sa 6-2, na sapat na para mag-book ng tiket sa quarterfinals sa pagtatapos ng 10-game intragroup format.

Sinabi ng nanalong coach na si Luigi Trillo na malamang na gagamitin ng kanyang koponan ang natitirang mga laro sa elimination round laban sa Converge at Terrafirma bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa huling walo.

“At this point we want to get playoff-ready. At the start of the season we didn’t get any tuneup games. We got limited practice so parang now we need to win but we also need to get ready,” sabi ni Trillo.

“For us, we probably want to use these next two games as building blocks moving into the playoffs. But it’s hard to find that level of intensity dahil you’re already in. So we have to manage that,” dagdag niya.

Ang pagkatalo, ang ikalawang sunod na sunod, ay nagpabagsak sa NorthPort sa 3-5 na tala at iniwan ito sa isang sitwasyong dapat manalo laban sa Magnolia at TNT upang palakihin ang tsansa nitong umabante.

Ang pagkawala ni Venky Jois sa mahigit tatlong minuto na lang ang natitira sa opening period ay malinaw na sinabi sa bid ng Batang Pier.

Sinaktan ni Jois ang kanyang kanang paa habang nagsasagawa ng twisting layup o isang offensive rebound laban sa Durham. Nahulog siya sa court habang hawak-hawak ang kanyang binti at dinala palabas ng court sakay ng stretcher bago agad isinugod sa ospital para sa X-ray.

Ang kawalan ng pangunahing rebounder nito ay nag-iwan ng nakanganga na walang bisa sa bid ng NorthPort dahil ito ay tuloy-tuloy na natalo sa mga board, partikular na sa offensive glass, at na-outmuscled sa loob ng Meralco para sa natitirang bahagi ng laro.