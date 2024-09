ELASTO PAINTERS HANDA SA GIN KINGS

Mga laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

5 p.m. — San Miguel vs Phoenix

7:30 p.m. — Ginebra vs Rain or Shine

Naghahanda ang Rain or Shine para sa grind-it-out game laban sa revenge-seeking Barangay Ginebra San Miguel para palakasin ang kanilang tsansa sa playoffs sa Group B ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup ngayon sa Smart Araneta Coliseum.

Inaasahan ni Elasto Painters head coach Yeng Guiao ang mas mabangis at matatag na Gin Kings na makakalaban sa kanila sa 7:30 p.m. pangunahing laro.

“The Ginebra team we played in Candon was not the real Ginebra team. It was their first game in the conference. They’re coming from the offseason where they’re so busy. Coach Tim (Cone) was busy with Gilas, and a lot of their players were recuperating from injuries,” saad ni Guiao.

Nahuli ng Rain or Shine ang Ginebra na flatfooted sa kanilang unang pagkikita sa 73-64 panalo sa Candon, Ilocos Sur noong Agosto 24.

Ang paghila ng isa pa ay magiging mas mahirap sa pagkakataong ito, kung saan ang Gin Kings ay humakot ng tatlong sunod na panalo dahil natagpuan na ng resident import na si Justin Brownlee ang kanyang ritmo.

Idagdag pa ang mga lokal ng Ginebra sa pangunguna nina Japeth Aguilar at Scottie Thompson na naglalaro sa kanilang vintage form at ang mga bagong dating na sina Stephen Holt at rookie RJ Abarrientos na mahusay na umaangkop sa sistema ni Cone, Rain or Shine ay magkakaroon ng maraming sa kanilang mga kamay.

“On Friday, we’ll play a tougher team – a better-conditioned team. I’m sure they won’t allow a repeat of what happened in Candon. But we want to replicate that. So, this is going to be one thrilling matchup,” sabi ni Guiao.

Muling nadiskubre ng Rain or Shine ang kanilang mga panalong paraan matapos talunin ang walang panalong Phoenix, 122-107, noong Martes upang umakyat sa 5-1 win-loss. Ang isa pang panalo ay hahatakin ang Elasto Painters sa mismong pintuan ng quarterfinal berth.

Ang Ginebra, sa kabilang banda, ay nagbabahagi ng 4-2 slate sa San Miguel Beer sa pangalawa hanggang ikatlong puwesto kasunod ng 112-98 panalo laban sa Blackwater tatlong gabi na ang nakararaan.

“Of course, coach Yeng loves to be the underdog, there’s no doubt about it. All coaches love to be the underdog. But it’s hard to be the favorite and to go out there,” sabi ni Cone.

Ang multi-titled mentor ay nananatiling maingat sa parehong mga suspek na nakakuha sa kanila sa unang round sa import ng Elasto Painters na sina Aaron Fuller, Felix Pangilinan-Lemetti, Adrian Nocum, Gian Mamuyac at Caelan Tiongson, na nagbigay kay Brownlee ng magaspang na gabi sa kanyang malagkit na depensa.

Samantala, layunin ng Beermen na i-streak ang kanilang winning streak sa tatlo at itulak ang Fuel Masters sa bingit ng elimination sa kanilang 5 p.m. sagupaan.

Naghiganti ang San Miguel sa first-round loss nito sa NLEX sa pamamagitan ng 112-108 na desisyon noong Miyerkules sa debut ng kapalit na import na si Sheldon Mac.

Binaklas ng Beermen ang Phoenix, 111-107, noong Agosto 21.

Hindi pa nakakatikim ng panalo ang Fuel Masters matapos ang anim na walang kwentang pagtatangka. Nasa delikadong lugar na ang Phoenix sa karera para sa apat na quarterfinals spot na nakataya sa Group B.

Samantala, Ninamnam ng mga miyembro ng Philippine Olympic Committee (POC) ang tagumpay mula sa Paris Olympics campaign sa kanilang general assembly noong Miyerkules sa paghahanda para sa 33rd Southeast Games sa Thailand sa susunod na taon at sa POC elections ngayong Nobyembre.

Sinabi ni POC president Abraham “Bambol” Tolentino na nahaharap sila sa paakyat na pag-akyat sa biennial matapos ang bansang host na gasgas sa sports kung saan malaki ang tsansa ng mga Pinoy na manalo.

“The SEA Games next year in Thailand is a concern, we’re bound to lose eight gold medals in four sports dropped by the Thais from their program,” sabi ni Tolentino. “But we’re not losing hope, the appeal is there, and it will be decided in a SEA Games Federation meeting next month.”

Ang SEA Games Federation ay magpupulong sa Oktubre 15 para i-update ang paghahanda para sa SEA Games na idaraos ng Thailand mula 9 hanggang 20 Disyembre 2025, sa Bangkok, Chonburi at Sonkhia.

Ang nangunguna sa agenda ay ang apela ng POC - at ng iba pang mga bansa sa SEA Games - para sa weightlifting, wushu, jiu-jitsu at karate, lahat ng tradisyonal na palakasan ng SEA Games, na ipasok sa programa.

“It’s a tough task considering that the Thais will be hard-pressed to dominate the games,” sabi ni Tolentino.

Bukod sa SEA Games, hinirang din ng POC si karate president Richard Lim bilang chief of mission sa Asian Winter Games mula 7 hanggang 14 February sa susunod na taon sa Harbin, China, kasunod ng pagkansela ng Asian Indoor and Martial Arts Games sa Thailand nitong Nobyembre. .

Iho-host ng Saudi Arabia ang nakanselang AIMAG sa mga tiyak na petsa at partikular na lugar sa 2025.

Tinalakay din ng pangkalahatang pagpupulong ang mga paunang detalye ng 20th Asian Games sa Nagoya mula 19 Setyembre hanggang 4 Oktubre 2026 gayundin ang nagpasya sa mga miyembro ng katawan na mangangasiwa sa halalan ng POC sa 29 Nobyembre.

Chartered Arbiter at Accredited Mediator Atty. Teodoro Kalaw IV, nagbabalik bilang chairman ng POC Commission on Elections (COMELEC) matapos ang kanyang panunungkulan noong 2020 at 2024 kasama si Letran College Rector President Fr. Napoleon Encarnacion, OP, at Philippine Sports Commission Commissioner Olivia “Bong” Coo bilang mga miyembro.