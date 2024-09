ELASTO PAINTERS PINATAOB ANG FUEL MASTERS

Kumamada ng puntos ang Rain or Shine sa fourth quarter upang itala ang 122-107 blowout win laban sa walang pagod na Phoenix sa Group B ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup Martes sa Ninoy Aquino Stadium.

Pinangunahan ni Adrian Nocum ang pito pang Elasto Painters sa double figures nang bumalik sila sa kanilang mga panalong paraan upang hawakan nang mahigpit ang solo lead na may 5-1 win-loss record.

Isang blistering 27-6 run matapos bumagsak sa 95-97 may nalalabi na walong minuto at kalahating minuto ang kailangan lang ng Rain or Shine para ipagpaliban ang laro.

Pinako ni Andrei Caracut si trey para mapunctuate ang blitz na nagbigay sa Elasto Painters ng 122-103 kalamangan sa natitirang 1:01.

Pinarangalan ni head coach Yeng Guiao ang kanyang mga tauhan para sa pagtaguyod ng tempo ng laro nang maubos nila ang tangke ng Fuel Masters sa ikaapat.

“We kept the pace going. It’s our natural pace. All of the guys, they come off the bench and as soon as they are inside the court they only go at one speed,” saad ni Guiao habang nakabawi ang kanyang koponan mula sa matinding pagkatalo sa San Miguel Beer sa nakaraang outing.

“Phoenix was able to keep up with us in the first three quarters but they slowed down in the fourth. We’re able to keep our speed and we’re able to control the pace of the game so I think that’s a big part of it,” dagdag niya.

Si Nocum ay may 16 points, 10 rebounds at limang assists habang si Aaron Fuller ay nagdagdag ng double-double na 16 points at 11 boards.

Si Gian Mamuyac ay may 14 markers na nakaangkla sa tatlo sa 16 triples ng Elasto Painters sa laro. Nag-ambag sina Anton Asistio na may 13, Caracut at rookies Felix Pangilinan-Lemetti at Caelan Tiongson ay may tig-12 habang si Jhonard Clarito ay may 10 para sa Rain or Shine.

“Our fortunes have changed from the previous conferences we were starting badly. Although we lost to San Miguel, it’s okay with us. We feel that it was a loss where you can learn a lot,” sabi ni Guiao.

Ang Fuel Masters ay lumabas sa dugout na may lakas pagkatapos ng nanginginig na second quarter at mabilis na nabura ang kanilang seven-point halftime deficit. Ito ay isang seesaw battle sa ikatlong yugto kung saan ang Phoenix ay nakadikit sa Rain or Shine na parang glue.

Itinabla ni Fuel Masters guard Ricci Rivero ang 85 bago ibinalik ni Clarito ang Rain or Shine sa tuktok na may dalawang foul shot, 87-85, para tapusin ang third quarter.

Pinakawalan ng Rain or Shine ang bench mob nito sa ikalawang quarter, na umiskor ng 28 sa 33 second quarter na output ng koponan.

Isang 11-3 run na itinaas ng Elasto Painters na sinundan ng isang malakas na drive ni Gian Mamuyac sa basket sa huling 1:17 ang nagbigay sa kanila ng 64-54 kalamangan.

Sa depensa, mahusay din ang ginawa ng Rain or Shine na nilimitahan ang import ng Phoenix na si Brandone Francis sa tatlong puntos lamang sa buong ikalawang yugto matapos magsalo ng 19 sa unang 12 minutong aksyon kung saan nakuha ng Fuel Masters ang 33-31 abante.

Pumasok ang Rain or Shine sa halftime na may 64-57 lead.

Nagtapos si Francis na may 31 puntos at si Jason Perkins ay may 22 puntos at 11 rebounds ngunit hindi sapat ang kanilang pagsisikap para iligtas ang Phoenix mula sa pang-anim nitong pagkatalo sa maraming laro.

Ang iskor:

Rain or Shine (122) --- Nocum 16, Fuller 16, Mamuyac 14, Asistio 13, Caracut 12, Tiongson 12, Lemetti 12, Clarito 10, Ildefonso 6, Santillan 5, Borboran 2, Datu 2, Escandor 2, Belga 0.

Phoenix (107) --- Francis 31, Perkins 22, Ballungay 11, Rivero 9, Garcia 8, Siyud 8, Jazul 4, Muyang 4, Alejandro 3, Tio 2, Mocon 2, Verano 2, Salado 1, Manganti 0, Tuffin 0, Daves 0.

Quarterscores: 31-33, 64-57, 87-85, 122-107.