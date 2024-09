Anji Salvacion, ang singing sweetheart ng Siargao

Medyo malayo na rin ang narating ng PBB Kumunity Season 10 celebrity top 2 winners na si Anji Salvacion.

Nang manalo kasi si Anji ay tumatak siya dahil na rin sa kanyang magandang mukha at very sweet singing voice.

Ipinanganak si Anji sa Surigao pero lumaki siya sa isla ng Siargao. Eight years old siya nang iwan siya ng kanyang ama at nag-atrempt siyang makita ang kanyang father nang sumali siya sa reality singing contest na “Idol Philippines” in 2019. Ito ang naging tulay niya sa showbiz.

Napapanood si Anji sa “ASAP Natin ‘To” at lumabas na rin siya sa ilang Kapamilya shows.

Bilang isang recording artist, nakapag-record si Anji ng maraming original soundtracks, kabilang ang kanyang. “Buo” from the series “Marry Me, Marry You” na pinagbidahan nina Janine Gutierrez and Paulo Avelino.

Ang kantang “Keeps on Coming Back” ay isang song ni Anji dedicated to her father.

Katatapos lang mag-perform ni Anji sa Barkadahan Fiesta Jam Concert sa Gaisano Open Ground sa Surigao City.