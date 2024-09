SMB, NLEX MAGTUTUOS

Mga laro ngayon

(Ninoy Aquino Stadium)

5 p.m. --- Converge vs NorthPort

7:30 p.m. --- NLEX vs San Miguel Beer

Nakakatuwang panoorin ang kapanapanabik na pagtakas ng San Miguel Beer mula sa isang June Mar Fajardo buzzer-beating jumper para tapusin ang unang round ng eliminasyon.

Ngunit mas gugustuhin ni head coach Jorge Galent na huwag makita ang Beermen na mapunta sa parehong sitwasyon kung saan kailangan nilang gumawa ng basket sa namamatay na mga segundo habang nasa linya ang laro.

Sa halip, inaasahan ni Galent na mas magiging disiplinado ang kanyang mga ward kapag humingi sila ng kabayaran laban sa NLEX para simulan ang mahalagang Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup eliminations second round ngayong araw sa Ninoy Aquino Stadium.

“We have to take care of the ball coming into the end game and be more disciplined in our rules in defense. It’s really gonna hurt us,” saad ni Gallent habang ang kanyang squad ay naghahanda para sa isang mahirap na paggiling laban sa first-round tormentor nito sa 7:30 p.m. tunggalian.

Sinagip ni Fajardo ang Beermen sa pamamagitan ng masuwerteng bounce mula sa kanyang mid-range jumper sa buzzer para ibagsak ang Rain or Shine, 113-112, noong Huwebes para tapusin ang round sa kanilang ikatlong panalo sa limang outings.

Ang defensive lapse ng San Miguel ay halos masira ang laro nang ma-foul ni Chris Ross si Elasto Painters rookie Felix Pangilinan-Lemetti habang nag-shoot ng four-point shot. Ibinaon niya ang lahat ng kanyang charity para sa go-ahead ngunit ang Beermen, nang walang natitirang oras, ay nakuha ang bola kay Fajardo para sa game-winner.

“We have to be disciplined with our rules and things like that won’t happen,” sabi ni Gallent.

Hinahangad ng Beermen na maihiganti ang kanilang 108-112 overtime na pagkatalo sa Road Warriors noong Agosto 31 sa Cagayan de Oro City.

Maaaring iparada ng San Miguel ang bagong import sa Sheldon Mac bilang kapalit ni Jordan Adams, ayon sa mga ulat. Nakatakdang magsukat ang dating Washington Wizard sa Martes at inaasahang maabot ang 6-foot-6 height limit.

Ang NLEX, sa kabilang banda, ay naghahanap upang arestuhin ang isang two-game skid kasunod ng pagkapanalo nito laban sa Beermen.

Ang Road Warriors ay dumanas ng 91-119 blowout sa mga kamay ng Barangay Ginebra San Miguel noong Setyembre 3 bago sinisipsip ang 99-110 kabiguan laban sa Blackwater noong Biyernes para sa 3-3 win-loss card.

Samantala, magkikita ang NorthPort at Converge sa alas-5 ng hapon. sa isang mahalagang laban para sa kanilang mga adhikain sa playoffs sa Group A.

Ang Batang Pier ay magkakaroon ng momentum kasunod ng pagpapalakas ng moralidad sa 133-107 na paggupo sa walang panalong Terrafirma noong Linggo. Ang FiberXers, sa kabilang banda, ay gumugulong sa tatlong sunod na pagkatalo.

“Our goal in this second round is to beat those teams below us and try our best to get a win against teams higher than us in the standings,” sabi ni NorthPort forward Arvin Tolentino.

Ang Batang Pier ay nakatabla sa Magnolia na may 3-3 slate.

Nagsimula ang pagbagsak ng FiberXers sa kanilang 109-135 na pagkatalo sa Batang Pier sa likod ng 51 puntos na pagsabog ni Tolentino sa unang round.

Bumalik ang big man na si Justin Arana matapos ang isang larong pagliban dahil sa isang injury, ngunit hindi sapat ang kanyang mga kontribusyon para iligtas ang Converge mula sa 91-98 pagkatalo sa first round victim defending champion TNT noong Linggo.