Kyline Alcantara lait ang inabot sa New York Fashion Show

Rumampa sina Kyline Alcantara at Kobe Paras sa New York Fashion Show recently.

First time rumampa ni Kyline kaya naman puro lait ang inabot niya. Kung anu-ano ang puna sa kanya. Kulang daw siya sa height. May nagsasabing hindi proportion ang katawan niya. May pumuna naman sa lack of confidence niya.

“Sadly, yes. She looks so trying hard to look taller but does not accomplish the purpose because she still looks short. Might as well wear high heels that complement the outfit but do not distract.”

“Obviously the girl is not a fashion/ramp model material.”

“Wahahshsh maawa kau kay kyline hirap n hirap mglakas tas hinanay p tlga s mga modelo tlga.sna nanonood nlhg xa s jowa nya.”