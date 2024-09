Chie Filomeno nakadadarang ang alindog

Grabehan ang lakas ng hatak ni Filomeno sa mga tigasin, mga nanalig na sila ay mga “jumbo papa” na hahamunin ka kung “kaya mo ba ito?” Pati na rin ang mga babaing nagmamahal, nagnanasa at nakikipagtalik sa kapwa nila mga babae, haling na haling at may kung anumang bumubulwak sa kanilang mga pagkababae sa tuwing masisiliyan ang oohlala at vavavoom na pangangatawan ni binibining Chie.

Siyento porsiyentong nag-uumapaw ang init at libido sa katawan ng maraming kelot at bebot na bet na bet ang iba pang bebot dahil sa taglay na pambihira nito.

Mapang-akit at tunay na mapanukso, iyan ang katangi-tanging si Chie Filomeno. Kaya girl, hayaan mo na lang i-enjoy ni Papa Jake Cuenca mo ang bromance/friendship nila ni Papa Gerald Anderson lalo na nga’t sure na sure na harmless at wholesome naman iyan, sa true lang.

***

Hindi sapat ang alindog ni Cindy Miranda, pati na rin ang kisig ni Kiko Estrada, para ang mga mahilig manood sa mga sinehan eh suportahan ang kanilang pelikulang “40.”

Tatlong araw nag-uuulan sa Metro Manila nung itinanghal ang pelikula at kahit nung weekend na dapat ay dinumog na sa mga sinehan, mas bet pa rin ng mga tao na mag-coccoon sa kani-kanilang mga bahay kesa sa lumabas.

Maganda si Cindy. Marunong pang umarte. At talagang ang pamunuan niya, matitinong pelikula na may natatanging kwento na ang mga proyekto na ibinibigay sa kanya. Sadyang mailap pa rin ang yakap at suporta ng balana, dabarkads, kapatid at madlang pipol sa dalaga. Ayan, hindi na siya maka-alis sa pagiging starlet.

Dating naging bida na si Miranda sa mga Vivamax pelikula at sa mga proyekto niya sa online entertainment platform, patok na patok naman ang mga ito kaya kataka-taka na ang mga nanood sa kanya sa Vivamax, tila hindi sinusundan at sinsuportahan ang mga pelikula niya sa sinehan. Ang lungkot at ang saklap!