Shanaia Gomez hataw ang career

Unti-unti nang umaariba ang career ng showbiz newbie na si Shanaia Gomez. Kasama siya sa “Once On This Island” bilang Andrea.

Just recently, naglabas siya ng bagong awit na pinamagatang “Cloud 9” na sarili niyang komposisyon. Ang kanta ay tungkol sa nangyayari kapag nahuhulog ang loob sa isang tao. StarPop label ang producer nito na pinamumunuan ni Roque “Rox” Santos.

Nitong Hunyo, naglabas si Shanaia ng awit na “Slow Dancing” at sa music video nito ay kasama niya ang “Pamilya Sagrado” star na si JC Galano. Available ito sa Tampok din sa Spotify EQUAL Philippines kasama ang single niya na “Para Sa’yo.”

Nagsimula ang pagiging singer ni Shanaia nang lumahok siya sa unang season ng Idol Philippines noong 2019. Sumunod nito ay pumasok siya bilang housemates ng “Pinoy Big Brother Kumunity Season 10.” Naging recording artist siya noong 2022 nang ilunsad ang mga awitin na “Para Sa’yo at “Awake.”

Not surprisingly, pinasok niya rin ang acting at naging part siya ng blockbuster movie na

“Rewind” at naging part din siya ng ilang serye tulad ng “Click, Like, Share,” “He’s Into Her” at FPJ’s “Batang Quiapo.”

Kamakailan, sumabak din siya sa larangan ng teatro at umani ng papuri para sa performance niya sa comedy musical na “The 25th Annual Putnam County Spelling Bee.”